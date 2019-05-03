"Похожа на папу": Певица Ханна открыла поклонникам лицо дочери

"На папу доча, вроде как, похожа". "Малышка и правда вся в Пашу. Вы замечательная семья!" "Ну какая сладость!" - написали Ханне поклонники, а также коллега по сцене Рита Дакота.

Ханна поделилась в соцсети первым снимком маленькой дочки, на котором можно разглядеть её лицо. Семейное фото сделали во время купания в Персидском заливе в Дубае. Туда певица отправилась вместе с ребёнком и супругом Пашу Курьяновым. На фото семья стоит против солнца, однако фанаты звёздной четы нашли девочку очень схожей с папой, который держит её на руках.Отметим, что с осени прошлого года, когда родилась девочка, мать назвала фанатам лишь первую букву её имени - "А". Лицо наследницы исполнительница также скрывала до последнего времени.Летом Ханна и Курьянов отмечают 4 года совместной жизни. Познакомилась пара в 2010 году на конкурсе красоты в Кемере, где певица одержала победу.