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"Похожа на папу": Певица Ханна открыла поклонникам лицо дочери

Певица Ханна открыла поклонникам в Instagram лицо 7-месячной дочери. Подписчики звезды посчитали, что её наследница похожа на отца.
"Похожа на папу": Певица Ханна открыла поклонникам лицо дочери

Ханна поделилась в соцсети первым снимком маленькой дочки, на котором можно разглядеть её лицо. Семейное фото сделали во время купания в Персидском заливе в Дубае. Туда певица отправилась вместе с ребёнком и супругом Пашу Курьяновым. На фото семья стоит против солнца, однако фанаты звёздной четы нашли девочку очень схожей с папой, который держит её на руках.

"На папу доча, вроде как, похожа". "Малышка и правда вся в Пашу. Вы замечательная семья!" "Ну какая сладость!" - написали Ханне поклонники, а также коллега по сцене Рита Дакота.

Отметим, что с осени прошлого года, когда родилась девочка, мать назвала фанатам лишь первую букву её имени - "А". Лицо наследницы исполнительница также скрывала до последнего времени.

Летом Ханна и Курьянов отмечают 4 года совместной жизни. Познакомилась пара в 2010 году на конкурсе красоты в Кемере, где певица одержала победу.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:17

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