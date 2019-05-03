Эксперты назвали признаки того, что топливный фильтр авто забился





Если водитель замечает потерю скорости своего автомобиля, это может говорить о ряде поломок, в том числе, выхода из строя топливного фильтра. Автовладельцы отмечают, что при забитом фильтре машина едет тяжелее, а также неуверенно работает на холостом ходу. Фильтр стоит проверить, если свечи зажигания, высоковольтные провода и катушка зажигания находятся в приемлемом состоянии. Странное поведения машины при разгоне тоже может говорить о проблемах с фильтром.Эксперты советуют заменить фильтр, если автомобиль резко стал потреблять больше бензина. Проблема также может проявляться исключительно при подъеме на гору, когда внезапно теряется мощность.