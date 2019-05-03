Эксперты назвали признаки того, что топливный фильтр авто забился
Российское топливо содержит массу различного мусора, которое может попасть бак, но этому препятствует специальный фильтр. Автоэксперты перечислили все признаки того, что топливный фильтр нуждается в замене.
Если водитель замечает потерю скорости своего автомобиля, это может говорить о ряде поломок, в том числе, выхода из строя топливного фильтра. Автовладельцы отмечают, что при забитом фильтре машина едет тяжелее, а также неуверенно работает на холостом ходу. Фильтр стоит проверить, если свечи зажигания, высоковольтные провода и катушка зажигания находятся в приемлемом состоянии. Странное поведения машины при разгоне тоже может говорить о проблемах с фильтром.
Эксперты советуют заменить фильтр, если автомобиль резко стал потреблять больше бензина. Проблема также может проявляться исключительно при подъеме на гору, когда внезапно теряется мощность.
Если водитель замечает потерю скорости своего автомобиля, это может говорить о ряде поломок, в том числе, выхода из строя топливного фильтра. Автовладельцы отмечают, что при забитом фильтре машина едет тяжелее, а также неуверенно работает на холостом ходу. Фильтр стоит проверить, если свечи зажигания, высоковольтные провода и катушка зажигания находятся в приемлемом состоянии. Странное поведения машины при разгоне тоже может говорить о проблемах с фильтром.
Эксперты советуют заменить фильтр, если автомобиль резко стал потреблять больше бензина. Проблема также может проявляться исключительно при подъеме на гору, когда внезапно теряется мощность.
Авто
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:24