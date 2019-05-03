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Бывшая девушка Саши Гобозова помирилась с женихом

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова помирилась с женихом. По словам бывшей возлюбленной Александра Гобозова, на данный момент они решили не торопиться со свадьбой.

Бывшая девушка Саши Гобозова помирилась с женихом

Не так давно Ольга сообщила поклонникам, что рассталась со своим избранником и уже даже забрала заявление из ЗАГСа. Тогда Жарикова не стала называть фолловерам причин разрыва, однако намекнула на то, что ее жених является «неадекватным» человеком, которого ей так и не удалось изменить. Девушка удалила все снимки и записи с избранником и явно была настроена поставить точку в этих «нездоровых» отношениях.

Как бы то ни было, но вчера Ольга опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором заявила, что все-таки помирилась со своим женихом. По словам звезды «Дома-2», сейчас у них «вроде бы» все отлично.

Впрочем, свадьбу Жарикова все-таки решила перенести. Девушка отметила, что на данный момент они вместе занимаются «одним небольшим делом», которое сплотило их.

Бывшая девушка Саши Гобозова помирилась с женихом

Также Ольга поспешила поблагодарить всех тех поклонников, которые переживали за нее. Оказывается, что до недавнего времени Жарикова даже и не предполагала, насколько много людей следят за ее личной жизнью.

К слову, многие подписчики бывшей участницы «Дома-2» обрадовались новости о том, что им с женихом все-таки удалось примириться.

«Оль, ну если вы помирились, почему свадьбу тогда переносить все-таки решили?!», «Молодцы! Я за счастливый конец каждой любовной истории!», - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:58

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