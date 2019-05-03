Бывшая девушка Саши Гобозова помирилась с женихом
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова помирилась с женихом. По словам бывшей возлюбленной Александра Гобозова, на данный момент они решили не торопиться со свадьбой.
Не так давно Ольга сообщила поклонникам, что рассталась со своим избранником и уже даже забрала заявление из ЗАГСа. Тогда Жарикова не стала называть фолловерам причин разрыва, однако намекнула на то, что ее жених является «неадекватным» человеком, которого ей так и не удалось изменить. Девушка удалила все снимки и записи с избранником и явно была настроена поставить точку в этих «нездоровых» отношениях.
Как бы то ни было, но вчера Ольга опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором заявила, что все-таки помирилась со своим женихом. По словам звезды «Дома-2», сейчас у них «вроде бы» все отлично.
Впрочем, свадьбу Жарикова все-таки решила перенести. Девушка отметила, что на данный момент они вместе занимаются «одним небольшим делом», которое сплотило их.
Также Ольга поспешила поблагодарить всех тех поклонников, которые переживали за нее. Оказывается, что до недавнего времени Жарикова даже и не предполагала, насколько много людей следят за ее личной жизнью.
К слову, многие подписчики бывшей участницы «Дома-2» обрадовались новости о том, что им с женихом все-таки удалось примириться.
Не так давно Ольга сообщила поклонникам, что рассталась со своим избранником и уже даже забрала заявление из ЗАГСа. Тогда Жарикова не стала называть фолловерам причин разрыва, однако намекнула на то, что ее жених является «неадекватным» человеком, которого ей так и не удалось изменить. Девушка удалила все снимки и записи с избранником и явно была настроена поставить точку в этих «нездоровых» отношениях.
Как бы то ни было, но вчера Ольга опубликовала у себя на странице в Instagram новый пост, в котором заявила, что все-таки помирилась со своим женихом. По словам звезды «Дома-2», сейчас у них «вроде бы» все отлично.
Впрочем, свадьбу Жарикова все-таки решила перенести. Девушка отметила, что на данный момент они вместе занимаются «одним небольшим делом», которое сплотило их.
Также Ольга поспешила поблагодарить всех тех поклонников, которые переживали за нее. Оказывается, что до недавнего времени Жарикова даже и не предполагала, насколько много людей следят за ее личной жизнью.
К слову, многие подписчики бывшей участницы «Дома-2» обрадовались новости о том, что им с женихом все-таки удалось примириться.
«Оль, ну если вы помирились, почему свадьбу тогда переносить все-таки решили?!», «Молодцы! Я за счастливый конец каждой любовной истории!», - продолжают писать в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:58