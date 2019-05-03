Британская компания испытала модель первого самолёта без закрылков
Британская компания BAE Systems Plc испытала модель первого самолёта, маневрирующего без закрылков. Летать аппарату позволяют потоки воздуха из мотора, проходящие через крылья.
В британском Уэльсе на аэродроме Лланбедр прошли успешные тесты уникального самолёта без закрылков. Разработали технологию BAE Systems Plc совместно с Манчестерским университетом. Первые испытания провели на дроне Magma.
В полёте на сверхзвуковых скоростях беспилотник поддерживается потоками воздуха, поступающими из задней части крыла прямо от двигателя. Представители компании считают новый тип самолётов более дешёвым, лёгким и надёжным, нежели современные варианты. На корпусе меньше граней и зазоров, из-за чего ему легче уйти от радаров. Magma также пользуется отклоняемым вектором тяги при маневрировании. Выхлопные газы выбрасываются в заданных направлениях, чтобы поддержать управление аппарата. О скорости будущего самолёта и его вместительности руководство проекта пока не сообщает.
В британском Уэльсе на аэродроме Лланбедр прошли успешные тесты уникального самолёта без закрылков. Разработали технологию BAE Systems Plc совместно с Манчестерским университетом. Первые испытания провели на дроне Magma.
В полёте на сверхзвуковых скоростях беспилотник поддерживается потоками воздуха, поступающими из задней части крыла прямо от двигателя. Представители компании считают новый тип самолётов более дешёвым, лёгким и надёжным, нежели современные варианты. На корпусе меньше граней и зазоров, из-за чего ему легче уйти от радаров. Magma также пользуется отклоняемым вектором тяги при маневрировании. Выхлопные газы выбрасываются в заданных направлениях, чтобы поддержать управление аппарата. О скорости будущего самолёта и его вместительности руководство проекта пока не сообщает.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:35