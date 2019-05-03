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Британская компания испытала модель первого самолёта без закрылков

Британская компания BAE Systems Plc испытала модель первого самолёта, маневрирующего без закрылков. Летать аппарату позволяют потоки воздуха из мотора, проходящие через крылья.
Британская компания испытала модель первого самолёта без закрылков

В британском Уэльсе на аэродроме Лланбедр прошли успешные тесты уникального самолёта без закрылков. Разработали технологию BAE Systems Plc совместно с Манчестерским университетом. Первые испытания провели на дроне Magma.

В полёте на сверхзвуковых скоростях беспилотник поддерживается потоками воздуха, поступающими из задней части крыла прямо от двигателя. Представители компании считают новый тип самолётов более дешёвым, лёгким и надёжным, нежели современные варианты. На корпусе меньше граней и зазоров, из-за чего ему легче уйти от радаров. Magma также пользуется отклоняемым вектором тяги при маневрировании. Выхлопные газы выбрасываются в заданных направлениях, чтобы поддержать управление аппарата. О скорости будущего самолёта и его вместительности руководство проекта пока не сообщает.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:35

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