Обновление Telegram поможет избежать разговоров с мошенниками





Инсайдеры Telegram сообщили, что очередное обновление обзаведётся функцией уведомления о переписке с предполагаемыми мошенниками. После определённого количества жалоб от пользователей мессенджера аккаунт может быть помечен как ненадёжный. Перед тем, как начать беседу с ним, остальные профили получат соответствующее предупреждение.Такая мера обезопасит от злоумышленников в случае, если разговор зайдёт о денежной помощи или других сомнительных просьбах. Обновление Telegram может появиться в ближайшее время для мобильной и десктопной версий.С его помощью разработчики надеются сделать мессенджер ещё более безопасным и внимательней отслеживать активность сетевых мошенников. Точная дата выхода обновления пока неизвестна.