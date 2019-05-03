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Обновление Telegram поможет избежать разговоров с мошенниками

Новое обновление Telegram поможет пользователям избежать разговоров с мошенниками. Аккаунты с большим количеством жалоб получат специальные метки.
Обновление Telegram поможет избежать разговоров с мошенниками

Инсайдеры Telegram сообщили, что очередное обновление обзаведётся функцией уведомления о переписке с предполагаемыми мошенниками. После определённого количества жалоб от пользователей мессенджера аккаунт может быть помечен как ненадёжный. Перед тем, как начать беседу с ним, остальные профили получат соответствующее предупреждение.

Такая мера обезопасит от злоумышленников в случае, если разговор зайдёт о денежной помощи или других сомнительных просьбах. Обновление Telegram может появиться в ближайшее время для мобильной и десктопной версий.

С его помощью разработчики надеются сделать мессенджер ещё более безопасным и внимательней отслеживать активность сетевых мошенников. Точная дата выхода обновления пока неизвестна.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:48

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