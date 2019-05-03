Эксперты назвали продукты, чьим качеством россияне недовольны





Для изучения настроений россиян в данном вопросе эксперты проводили онлайн-опрос в период с февраля по март 2019 года. Общее число обработанных ответов – 4 тысячи человек, а выборка для более узких и специфических групп товаров составила 1,6 тысячи. Больше всего россиянам не нравится мясо и изделия из него, полуфабрикаты, рыба и другие морепродукты. Люди отмечают их низкое качество и высокую цену, что делает их очень невыгодным решением для покупки, а также затрачивает дополнительное время для выбора наилучшего варианта. Больше всего россияне удовлетворены крупами, кашами, макаронными изделиями и бутилированной водой. Их качество не вызывает вопросов у подавляющего числа опрошенных людей.Эксперты также выяснили, что россияне чаще всего покупают продукты в обычных магазинах, в среднем в течении месяца они это делают 18 раз. При этом средний чек их покупки – 1100 рублей. Многие россияне все чаще начинают пользоваться услугами разных интернет-магазинов и не боятся покупать продукты именно подобным образом. К такому вариант они прибегают в среднем 3,6 раза в месяц и чек в таком случае оказывается 1450 рублей. В интернет-магазинах жители России чаще покупают те продукты, что сложно найти в обычных супермаркетах.