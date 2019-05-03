АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пережившие рак пожилые люди имеют постоянный риск метастазирования в мозг
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Из-за погодных условий Федор Конюхов временно прервал свое путешествие

Путешественник Федор Конюхов временно прервал свое плавание из-за погодных условий. Встретившись с сильным ветром он застрял в 300 милях от мыса Горн.
Из-за погодных условий Федор Конюхов временно прервал свое путешествие

Федор Конюхов совершает кругосветное путешествие и на данный момент он остановился в Южной Америке, встретившись с трудностями при преодолении мыса Горн. Согласно сообщению мореплавателя, он подзарядил аккумуляторы при помощи солнечных батарей, когда улучшилась погода. Однако они расположены на дне лодки, а при соприкосновении с холодной водой не могут долго держать заряд, из-за чего путешественник испытывает трудности. После прошедшего шторма часть зарядных панелей не функционирует, из-за чего Конюхов экономит энергию и выключает большинство приборов.

На данный момент Конюхов ожидает смену направления ветра, что позволит ему безопасно пройти скалы Огненной Земли. Согласно планам путешественника, он должен был прибыть до мыса Горн в апреле, но выбился из графика из-за штормов. Лодка опрокидывалась несколько раз, что привело к поломке некоторой части оборудования. Как отмечается в издании “Слово и Дело”, Конюхов отплыл в декабре 2018 года из новозеландского города Данидин и прибудет туда же в 2020 году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновление Telegram поможет избежать
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Из-за погодных условий Федор Конюхов
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец
В Австралии работники парка нашли
Дарья Пынзарь может лишиться сына из-за
В подмосковной Истре ДТП унесло жизни
Никита Пресняков прошел обследование
С лета 2019 года в России заработают
Ученые: Пережившие рак пожилые люди
Ксения Собчак отдыхает в Испании вместе
Sony PlayStation 5 будет мощной по
Кира Найтли беременна вторым ребенком
В России создают управляемого через
Илья Яббаров передал маленькому сыну
Эксперты не ожидают подорожания бензина
В Челябинской области при пожаре в
Ксения Бородина погуляла на дне
Эксперты назвали ТОП-10 авто, с
Лиза Триандафилиди озвучила дату
Александр Лукашенко дал право
Голые Саша Черно и Иосиф Оганесян
Эксперты назвали самые лучшие для
Праздничные шашлыки испортили фигуру
Ученые: Беспокоящиеся о грамматических
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Ученые нашли связь между геном
Уехавшая из России Виктория Лопырева
Влад Кадони поделился с Ириной
Просмотреть все новости