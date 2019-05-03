Из-за погодных условий Федор Конюхов временно прервал свое путешествие
Путешественник Федор Конюхов временно прервал свое плавание из-за погодных условий. Встретившись с сильным ветром он застрял в 300 милях от мыса Горн.
Федор Конюхов совершает кругосветное путешествие и на данный момент он остановился в Южной Америке, встретившись с трудностями при преодолении мыса Горн. Согласно сообщению мореплавателя, он подзарядил аккумуляторы при помощи солнечных батарей, когда улучшилась погода. Однако они расположены на дне лодки, а при соприкосновении с холодной водой не могут долго держать заряд, из-за чего путешественник испытывает трудности. После прошедшего шторма часть зарядных панелей не функционирует, из-за чего Конюхов экономит энергию и выключает большинство приборов.
На данный момент Конюхов ожидает смену направления ветра, что позволит ему безопасно пройти скалы Огненной Земли. Согласно планам путешественника, он должен был прибыть до мыса Горн в апреле, но выбился из графика из-за штормов. Лодка опрокидывалась несколько раз, что привело к поломке некоторой части оборудования. Как отмечается в издании “Слово и Дело”, Конюхов отплыл в декабре 2018 года из новозеландского города Данидин и прибудет туда же в 2020 году.
Федор Конюхов совершает кругосветное путешествие и на данный момент он остановился в Южной Америке, встретившись с трудностями при преодолении мыса Горн. Согласно сообщению мореплавателя, он подзарядил аккумуляторы при помощи солнечных батарей, когда улучшилась погода. Однако они расположены на дне лодки, а при соприкосновении с холодной водой не могут долго держать заряд, из-за чего путешественник испытывает трудности. После прошедшего шторма часть зарядных панелей не функционирует, из-за чего Конюхов экономит энергию и выключает большинство приборов.
На данный момент Конюхов ожидает смену направления ветра, что позволит ему безопасно пройти скалы Огненной Земли. Согласно планам путешественника, он должен был прибыть до мыса Горн в апреле, но выбился из графика из-за штормов. Лодка опрокидывалась несколько раз, что привело к поломке некоторой части оборудования. Как отмечается в издании “Слово и Дело”, Конюхов отплыл в декабре 2018 года из новозеландского города Данидин и прибудет туда же в 2020 году.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:35