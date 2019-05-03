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Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поразилась поклонников своим «небольшим» завтраком

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь шокировала подписчиков своим огромным завтраком. По мнению фолловеров, блондинке нужно срочно пересмотреть свой рацион питания.
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поразилась поклонников своим «небольшим» завтраком

Не секрет, что на прошлой неделе Дарья перенесла операцию по подтяжке лица. Сейчас звезде «Дома-2» приходится носить «интересную» повязку, которая, по ее словам, помогает ей улучшить свои формы. Оказывается, что Пынзарь после пластики уже избавилась от 3 килограмм, однако блондинка не намерена на этом останавливаться.

На днях Дарья опубликовала у себя на странице в Instagram свежую фотографию, на которой продемонстрировала фанатам свой «небольшой» турецкий завтрак. Под снимком Пынзарь отметила, что ей пришлось очень долго выбирать, что лучше скушать, ведь все блюда очень калорийные.

Стоит отметить, что поклонников Дарьи поразил ее «небольшой» завтрак. Один за другим интернет-пользователи принялись критиковать блондинку и указывать ей на то, что через неделю она снова начнет жаловаться им на свой лишний вес.

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь поразилась поклонников своим «небольшим» завтраком

«Ты случайно выбежала не с голодного края?», «Это что? Твой «небольшой завтрак? Через неделю снова будешь писать посты о лишнем весе..Скучная ты! Отписываюсь!», «Никогда не понимала людей, которые свой завтрак фотографируют..А такой..» - продолжают писать в Сети.

К слову, нашлись у Дарьи и защитники, однако и они указали своей любимице на то, что ей следует хорошо думать на тему еды, если она не хочет вернуть себе те 3 килограмма, которые потеряла.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:42

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