В подмосковной Истре ДТП унесло жизни двух человек
В подмосковной Истре произошло ДТП, столкнулись легковушка и грузовик – Kia и Scania. Данная авария унесла жизни двух человек, они оба находились в салоне японского легкового автомобиля, выскочившего на встречную полосу.
Смертельное ДТП случилось 2 мая на 12-м км автодороги «Волоколамское шоссе – Мансурово – Раково». Грузовик Scania двигался по своей полосе движения, как неожиданно на нее выскочил легковой автомобиль Kia, в результате чего произошло лобовое столкновение. Жертвами этой аварии стали два человека: водитель и пассажир японской иномарки. Подмосковным полицейским уже удалось установить их личности – это мужчины 1990 и 1988 года рождения.
ГИБДД по Московской области уже работает на месте смертельного ДТП и устанавливает его причины. В настоящий момент неизвестно, почему водитель японской легковушки Kia не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль Scania. В настоящий момент происходит опрос всех свидетелей этой смертельной аварии.
Следует отметить, что изначально пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала о том, в подмосковной Истре случилось ДТП, в котором один человек погиб, а другой получил серьезные травмы. Вероятно, последний скончался уже после приезда скорой помощи, но ни правоохранители, ни ГИБДД не комментировали и не уточняла данный вопрос.
Смертельное ДТП случилось 2 мая на 12-м км автодороги «Волоколамское шоссе – Мансурово – Раково». Грузовик Scania двигался по своей полосе движения, как неожиданно на нее выскочил легковой автомобиль Kia, в результате чего произошло лобовое столкновение. Жертвами этой аварии стали два человека: водитель и пассажир японской иномарки. Подмосковным полицейским уже удалось установить их личности – это мужчины 1990 и 1988 года рождения.
ГИБДД по Московской области уже работает на месте смертельного ДТП и устанавливает его причины. В настоящий момент неизвестно, почему водитель японской легковушки Kia не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль Scania. В настоящий момент происходит опрос всех свидетелей этой смертельной аварии.
Следует отметить, что изначально пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала о том, в подмосковной Истре случилось ДТП, в котором один человек погиб, а другой получил серьезные травмы. Вероятно, последний скончался уже после приезда скорой помощи, но ни правоохранители, ни ГИБДД не комментировали и не уточняла данный вопрос.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00