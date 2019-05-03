В подмосковной Истре ДТП унесло жизни двух человек





Смертельное ДТП случилось 2 мая на 12-м км автодороги «Волоколамское шоссе – Мансурово – Раково». Грузовик Scania двигался по своей полосе движения, как неожиданно на нее выскочил легковой автомобиль Kia, в результате чего произошло лобовое столкновение. Жертвами этой аварии стали два человека: водитель и пассажир японской иномарки. Подмосковным полицейским уже удалось установить их личности – это мужчины 1990 и 1988 года рождения.ГИБДД по Московской области уже работает на месте смертельного ДТП и устанавливает его причины. В настоящий момент неизвестно, почему водитель японской легковушки Kia не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где двигался грузовой автомобиль Scania. В настоящий момент происходит опрос всех свидетелей этой смертельной аварии.Следует отметить, что изначально пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщала о том, в подмосковной Истре случилось ДТП, в котором один человек погиб, а другой получил серьезные травмы. Вероятно, последний скончался уже после приезда скорой помощи, но ни правоохранители, ни ГИБДД не комментировали и не уточняла данный вопрос.