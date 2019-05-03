Ученые: Пережившие рак пожилые люди имеют постоянный риск метастазирования в мозг





Ученые пришли к выводу, что у пожилых граждан США вероятность метастазирования в мозг значительно увеличивается. Поскольку люди продлевают свою жизнь после первоначального лечения рака, их время риска для метастазирования растягивается. Кроме того, большинство диагнозов первичной онкологии не имеют стандарта лечения скрининга метастазирования в мозг. Чаще метастазируют в мозг рак легких, молочной железы и меланома. В рамках исследования ученые рассчитали долю заболеваемости, отношение количества метастазов в головном мозге к общему числу случаев для каждого первичного рака среди добровольцев.Самые высокие показатели метастазирования были при мелкоклеточном и немелкоклеточном раке легкого по сравнению с аденокарциномой, более распространенным типом рака легкого. Частота метастазирования в мозг была самой низкой среди пациентов с локализованными опухолями молочной железы. Показатели резко возросли для пациентов, меланома которых уже распространилась на момент постановки диагноза. Данные результаты помогут лучше понять риск метастазирования в мозг у пациентов и улучшить практику скрининга и наблюдения.