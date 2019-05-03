В России создают управляемого через интернет подводного робота





Специалисты создают специальный подводный комплекс – беспилотное судно и робот. Их обоих можно контролировать дистанционно, для этого существует три варианта связи: интернет, радиоканал и спутниковая. В зависимости от выбранного типа соединения будет зависеть максимальное расстояние между оператором и подводным роботом для эффективного удаленного управления.Евгений Шерстов, занимающий должность замдиректора компании «Подводная робототехника», отмечает, контролировать действия роботизированного комплекса можно будет из любой точки мира, что позволит расширить исследовательский потенциал новинки и снизит стоимость подводных экспедиций. Подводное судно сможет не только фотографировать и записывать видео, но и передавать картинку в прямом эфире, в том числе оператору.Такие технические характеристики у подобного дрона встречаются впервые в мире, поэтому отечественные специалисты гордятся своим изобретением.Подводный комплекс приспособлен для изучения различных водоемов без сильного волнения воды, съемки и записи дна, а также изучения затонувших кораблей. Поднимать на поверхность интересные находки сможет робот, идущий в комплекте.