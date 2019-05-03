В России создают управляемого через интернет подводного робота
В России институт океанологии имени Ширшова РАН вместе с компанией «Подводная робототехника» создают собственного подводного робота. Устройством можно будет управлять удаленно, через интернет и другие каналы связи.
Специалисты создают специальный подводный комплекс – беспилотное судно и робот. Их обоих можно контролировать дистанционно, для этого существует три варианта связи: интернет, радиоканал и спутниковая. В зависимости от выбранного типа соединения будет зависеть максимальное расстояние между оператором и подводным роботом для эффективного удаленного управления.
Евгений Шерстов, занимающий должность замдиректора компании «Подводная робототехника», отмечает, контролировать действия роботизированного комплекса можно будет из любой точки мира, что позволит расширить исследовательский потенциал новинки и снизит стоимость подводных экспедиций. Подводное судно сможет не только фотографировать и записывать видео, но и передавать картинку в прямом эфире, в том числе оператору.
Такие технические характеристики у подобного дрона встречаются впервые в мире, поэтому отечественные специалисты гордятся своим изобретением.
Подводный комплекс приспособлен для изучения различных водоемов без сильного волнения воды, съемки и записи дна, а также изучения затонувших кораблей. Поднимать на поверхность интересные находки сможет робот, идущий в комплекте.
Специалисты создают специальный подводный комплекс – беспилотное судно и робот. Их обоих можно контролировать дистанционно, для этого существует три варианта связи: интернет, радиоканал и спутниковая. В зависимости от выбранного типа соединения будет зависеть максимальное расстояние между оператором и подводным роботом для эффективного удаленного управления.
Евгений Шерстов, занимающий должность замдиректора компании «Подводная робототехника», отмечает, контролировать действия роботизированного комплекса можно будет из любой точки мира, что позволит расширить исследовательский потенциал новинки и снизит стоимость подводных экспедиций. Подводное судно сможет не только фотографировать и записывать видео, но и передавать картинку в прямом эфире, в том числе оператору.
Такие технические характеристики у подобного дрона встречаются впервые в мире, поэтому отечественные специалисты гордятся своим изобретением.
Подводный комплекс приспособлен для изучения различных водоемов без сильного волнения воды, съемки и записи дна, а также изучения затонувших кораблей. Поднимать на поверхность интересные находки сможет робот, идущий в комплекте.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:22