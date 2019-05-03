Илья Яббаров передал маленькому сыну привет вместо денег

Видимо, Илья Яббаров никак не может простить обиду своей бывшей возлюбленной и матери своего маленького сына Алене Рапунцель. Сама экс-участница то и дело заявляет, что звезда реалити не хочет общаться с маленьким Богданом, а обеспечивает ребенка практически она сама.Во время последнего эфира шоу "Дом-2. Спаси свою любовь" крестный отец сына Ильи Яббарова Алексей Купин рассказал коллеге, что он отправляется в гости к Алене Рапунцель и спросил, не хочет ли отец что-то передать сыну. В ответ саратовский шансонье попросил молодого человека передать ребенку "Привет".