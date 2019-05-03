Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вновь угрожают соседям уходом с проекта Дом-2"
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко в очередной пригрозили своим соседям по проекту "Дом-2. Спаси свою любовь" уходом за Периметр. Таким образом, предположительно, "брендовое" семейство пытается снова поднять рейтинги шоу.
Между Ольгой Рапунцель и Ильей Яббаровым снова вспыхнула ссора по поводу отношений молодого отца с бывшей возлюбленной и сестрой "бренда" проекта "Дом-2" Аленой Рапунцель. После неприятного разговора Дмитрий Дмитренко и его супруга, прикрываясь переживаниями по поводу дочери Василисы, пригрозили очередным уходом с шоу. Молодые родители даже собрали вещи и хлопнули дверью.
Однако, согласно анонсам, Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель просто отправились на выходные, во время которых планируют посетить парк аттракционов вместе со своими родственниками. Возможно, иными способами поднять рейтинг шоу участникам не удается, а, как известно, именно с этой целью их перевели на проект "Дом-2. Спаси свою любовь".
Между Ольгой Рапунцель и Ильей Яббаровым снова вспыхнула ссора по поводу отношений молодого отца с бывшей возлюбленной и сестрой "бренда" проекта "Дом-2" Аленой Рапунцель. После неприятного разговора Дмитрий Дмитренко и его супруга, прикрываясь переживаниями по поводу дочери Василисы, пригрозили очередным уходом с шоу. Молодые родители даже собрали вещи и хлопнули дверью.
Однако, согласно анонсам, Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель просто отправились на выходные, во время которых планируют посетить парк аттракционов вместе со своими родственниками. Возможно, иными способами поднять рейтинг шоу участникам не удается, а, как известно, именно с этой целью их перевели на проект "Дом-2. Спаси свою любовь".
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:21