Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вновь угрожают соседям уходом с проекта Дом-2"

Между Ольгой Рапунцель и Ильей Яббаровым снова вспыхнула ссора по поводу отношений молодого отца с бывшей возлюбленной и сестрой "бренда" проекта "Дом-2" Аленой Рапунцель. После неприятного разговора Дмитрий Дмитренко и его супруга, прикрываясь переживаниями по поводу дочери Василисы, пригрозили очередным уходом с шоу. Молодые родители даже собрали вещи и хлопнули дверью.Однако, согласно анонсам, Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель просто отправились на выходные, во время которых планируют посетить парк аттракционов вместе со своими родственниками. Возможно, иными способами поднять рейтинг шоу участникам не удается, а, как известно, именно с этой целью их перевели на проект "Дом-2. Спаси свою любовь".