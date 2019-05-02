Алена Кравец защитила попавшую в скандал дочь Алсу

Критики считают победу дочери звезды незаслуженной, отмечая, что имел место подкуп голосовавших. Разразился громкий скандал, после которого руководители Первого канала начали расследование, дабы спасти престиж программы. Высказалась по поводу произошедшего и Алена Кравец.По ее мнению, Алсу - знаменитая певица, а ее муж - богатый предприниматель. Ситуация с победой их дочери говорит о том, что в РФ не любят состоятельных и успешных лиц, и поэтому люди отказывают им в праве быть талантливыми за достижения в какой-либо сфере, будь то культура или финансы, и происходит их травля завидующими и неудачливыми. Обычным жителям, считает Алена Кравец, везде кажется обман.Светская львица предлагает недоброжелателям брать пример с оппонента Микеллы Абрамовой Максима Ержана из Казахстана. Он считался одним из фаворитов на победу, но в итоге проиграл. Юный певец просто поздравил дочь Алсу с выигрышем, показав достойное мужское поведение.