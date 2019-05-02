Samsung Galaxy S8 смог сделать качественный снимок Сатурна
Смартфон Samsung Galaxy S8 смог сделать достаточно четкий снимок планеты Сатурн. Об этом сообщил астрофизик из ЮАР Грант Петерсен, рассказав, что для этого использовал специальную методику NASA для съемки разных астрономических событий.
В своем необычном эксперименте ученый использовал самый обычный смартфон Samsung Galaxy S8 и 8-дюймовый телескоп, последний нужен для того, чтобы «навести» камеру устройства в нужный участок неба. После этого астрофизик дождался затмения Сатурна и Луны и записал видеоролик с частотой 60 кадров в минуту. Затем Грант Петерсен воспользовался специальной технологией американского космического ведомства NASA – выбрал несколько удачных кадров и соединил их в один. В результате он получил более четкий и яркий снимок Луны и Сатурна. Саму планету можно хорошо разглядеть только после увеличения, но ее все-равно отчетливо видно, в том числе знаменитые диски.
Астрофизик отмечает, что Сатурн является второй по размеру планетой Солнечной системы после Юпитера, но это не мешает ей выглядеть очень маленький на фоне небольшой Луны. Это происходит из-за того, что спутник находится на расстоянии 385 тысяч километров от Земли, а газовый гигант – на 1,4 млрд километров.
По словам экспертов, подобный снимок на Samsung Galaxy S8 не стоит воспринимать как непосредственные возможности его камеры, ведь изначально это была видеозапись, обработанная специальным методом NASA.
В своем необычном эксперименте ученый использовал самый обычный смартфон Samsung Galaxy S8 и 8-дюймовый телескоп, последний нужен для того, чтобы «навести» камеру устройства в нужный участок неба. После этого астрофизик дождался затмения Сатурна и Луны и записал видеоролик с частотой 60 кадров в минуту. Затем Грант Петерсен воспользовался специальной технологией американского космического ведомства NASA – выбрал несколько удачных кадров и соединил их в один. В результате он получил более четкий и яркий снимок Луны и Сатурна. Саму планету можно хорошо разглядеть только после увеличения, но ее все-равно отчетливо видно, в том числе знаменитые диски.
Астрофизик отмечает, что Сатурн является второй по размеру планетой Солнечной системы после Юпитера, но это не мешает ей выглядеть очень маленький на фоне небольшой Луны. Это происходит из-за того, что спутник находится на расстоянии 385 тысяч километров от Земли, а газовый гигант – на 1,4 млрд километров.
По словам экспертов, подобный снимок на Samsung Galaxy S8 не стоит воспринимать как непосредственные возможности его камеры, ведь изначально это была видеозапись, обработанная специальным методом NASA.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:28