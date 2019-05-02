Эвелина Бледанс показала себя в смелом образе с глубоким декольте
На своей странице в сети Instagram артистка Эвелина Бледанс разместила кадр, для которого позирует в смелом образе. Поклонники назвали фотографию пикантной из-за яркого наряда с глубоким декольте.
На недавно обнародованном снимке Эвелина Бледанс запечатлена на кожаном диване, фоном для которого послужил яркий настенный ковер. Фанаты были удивлены размером декольте телеведущей, отметив в комментариях, что он достигает пупка. Ноги артистки также были оголены, а к губам привлекала внимание яркая помада. Актриса, в свою очередь, призналась, что не решилась бы на такой смелый ход без личного стилиста Алены Гусевой.
В комментариях под снимком фолловеры оставили множество комплиментов в адрес Эвелины Бледанс, отмечая, что в ее 50 лет она имеет замечательную фигуру и пышные формы. Своими “лайками” снимок оценили тысячи пользователей Сети.
На недавно обнародованном снимке Эвелина Бледанс запечатлена на кожаном диване, фоном для которого послужил яркий настенный ковер. Фанаты были удивлены размером декольте телеведущей, отметив в комментариях, что он достигает пупка. Ноги артистки также были оголены, а к губам привлекала внимание яркая помада. Актриса, в свою очередь, призналась, что не решилась бы на такой смелый ход без личного стилиста Алены Гусевой.
В комментариях под снимком фолловеры оставили множество комплиментов в адрес Эвелины Бледанс, отмечая, что в ее 50 лет она имеет замечательную фигуру и пышные формы. Своими “лайками” снимок оценили тысячи пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:47