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Эвелина Бледанс показала себя в смелом образе с глубоким декольте

На своей странице в сети Instagram артистка Эвелина Бледанс разместила кадр, для которого позирует в смелом образе. Поклонники назвали фотографию пикантной из-за яркого наряда с глубоким декольте.
Эвелина Бледанс показала себя в смелом образе с глубоким декольте

На недавно обнародованном снимке Эвелина Бледанс запечатлена на кожаном диване, фоном для которого послужил яркий настенный ковер. Фанаты были удивлены размером декольте телеведущей, отметив в комментариях, что он достигает пупка. Ноги артистки также были оголены, а к губам привлекала внимание яркая помада. Актриса, в свою очередь, призналась, что не решилась бы на такой смелый ход без личного стилиста Алены Гусевой.

В комментариях под снимком фолловеры оставили множество комплиментов в адрес Эвелины Бледанс, отмечая, что в ее 50 лет она имеет замечательную фигуру и пышные формы. Своими “лайками” снимок оценили тысячи пользователей Сети.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:47

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