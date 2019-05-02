Эвелина Бледанс показала себя в смелом образе с глубоким декольте

На недавно обнародованном снимке Эвелина Бледанс запечатлена на кожаном диване, фоном для которого послужил яркий настенный ковер. Фанаты были удивлены размером декольте телеведущей, отметив в комментариях, что он достигает пупка. Ноги артистки также были оголены, а к губам привлекала внимание яркая помада. Актриса, в свою очередь, призналась, что не решилась бы на такой смелый ход без личного стилиста Алены Гусевой.В комментариях под снимком фолловеры оставили множество комплиментов в адрес Эвелины Бледанс, отмечая, что в ее 50 лет она имеет замечательную фигуру и пышные формы. Своими “лайками” снимок оценили тысячи пользователей Сети.