Екатерина Вилкова и Илья Любимов отметили годовщину свадьбы постельной фотосессией

Екатерина Вилкова и Илья Любимов сыграли свадьбу 1 мая 2011 года и накануне отпраздновали 8 лет супружеской жизни. Пара участвовала в совместной пикантной фотосессии, которая привела поклонников в восторг. Актриса позировала для кадра в постели, закутавшись в одеяло и оголив плечи. На просторах профиля в Instagram артистка показала, как позирует для своего мужа с повязкой на глазах.В комментариях фолловеры отправили многочисленные поздравления, отметив, что фотографии являются отражением их отношений. Публика высоко оценила совместную фотосессию, отметив ее необычность и уникальность. Больше фотографий данной съемки опубликовала на своей странице в соцсети фотограф Polina Naboka.