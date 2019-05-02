Екатерина Вилкова и Илья Любимов отметили годовщину свадьбы постельной фотосессией
Российская актриса Екатерина Вилкова поздравила своего супруга с годовщиной свадьбы постельной фотосессией. На своей странице в сети Instagram артистка опубликовала совместный с мужем кадр.
Екатерина Вилкова и Илья Любимов сыграли свадьбу 1 мая 2011 года и накануне отпраздновали 8 лет супружеской жизни. Пара участвовала в совместной пикантной фотосессии, которая привела поклонников в восторг. Актриса позировала для кадра в постели, закутавшись в одеяло и оголив плечи. На просторах профиля в Instagram артистка показала, как позирует для своего мужа с повязкой на глазах.
В комментариях фолловеры отправили многочисленные поздравления, отметив, что фотографии являются отражением их отношений. Публика высоко оценила совместную фотосессию, отметив ее необычность и уникальность. Больше фотографий данной съемки опубликовала на своей странице в соцсети фотограф Polina Naboka.
Екатерина Вилкова и Илья Любимов сыграли свадьбу 1 мая 2011 года и накануне отпраздновали 8 лет супружеской жизни. Пара участвовала в совместной пикантной фотосессии, которая привела поклонников в восторг. Актриса позировала для кадра в постели, закутавшись в одеяло и оголив плечи. На просторах профиля в Instagram артистка показала, как позирует для своего мужа с повязкой на глазах.
В комментариях фолловеры отправили многочисленные поздравления, отметив, что фотографии являются отражением их отношений. Публика высоко оценила совместную фотосессию, отметив ее необычность и уникальность. Больше фотографий данной съемки опубликовала на своей странице в соцсети фотограф Polina Naboka.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:26