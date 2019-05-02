Ученые узнали о новых способностях языка человека





Ученые из центра Монелла в Филадельфии имели достаточно смелую теорию и решили проверить ее сначала на мышах. Специалисты предполагали, что обонятельные рецепторы должны находиться не только в носу, но и во рту, например, на языке. Тестирование на грызунах показало, что их теория имеет право на жизнь, поэтому ученые приступили к изучению людей.На языке человека действительно были найдены обонятельные рецепторы, располагающиеся прямо во вкусовых. Это открытие рушит предыдущее представление науки о том, что вкусы формируются уже в мозге человека, но на самом деле все может обстоять иначе. Ученые отмечают, что не каждый вкусовой рецептор имеет в себе обонятельный, но число таковых достаточно велико, поэтому можно говорить о тенденции и общем правиле.По словам специалистов, язык распознает запахи значительно хуже носа, но все-равно имеет подобную возможность. Такое открытие американские ученые хотят использовать для создания более совершенных и менее вредных пищевых продуктов, ведь теперь для формирования вкуса еды будут использоваться не только обычные добавки, но и специальные, имеющие специфические запахи, характерные для той или иной еды. Это позволит снизить количество жиров, соли и сахара в пище.