Принц Гарри может пропустить рождение первенца





На следующей неделе принц Гарри уезжает в Нидерланды с важной миссией. Герцог Сассекский станет представителем британского королевского дома на Играх непокоренных. Эти международные паралимпийские соревнования проводятся в разных частях мира по инициативе принца Гарри, а принимают участие в них ставшие инвалидами военные. Публика предполагает, что Меган Маркл уже родила ребенка, но в Букингемском дворце об этом сообщать не стали.Ожидалось, что Меган Маркл родит первенца в последних числах апреля, но этого не произошло. Ранее королева Елизавета II посетила принца Гарри и Меган Маркл во Фрогмор-хаус, чтобы навестить беременную перед родами.