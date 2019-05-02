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Принц Гарри может пропустить рождение первенца

Поклонники королевской семьи Великобритании недоумевают из-за двухнедельной поездки принца Гарри. Герцог Сассекский может оставить беременную Меган Маркл в самый важный момент и пропустить рождение наследника.
Принц Гарри может пропустить рождение первенца

На следующей неделе принц Гарри уезжает в Нидерланды с важной миссией. Герцог Сассекский станет представителем британского королевского дома на Играх непокоренных. Эти международные паралимпийские соревнования проводятся в разных частях мира по инициативе принца Гарри, а принимают участие в них ставшие инвалидами военные. Публика предполагает, что Меган Маркл уже родила ребенка, но в Букингемском дворце об этом сообщать не стали.
Принц Гарри может пропустить рождение первенца

Ожидалось, что Меган Маркл родит первенца в последних числах апреля, но этого не произошло. Ранее королева Елизавета II посетила принца Гарри и Меган Маркл во Фрогмор-хаус, чтобы навестить беременную перед родами.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:08

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