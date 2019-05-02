Владимир Познер назвал ложь сознательным искажением правды ради выгоды
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос по поводу собственной лжи. Артист уверен, что обман является искаженной версией правды ради выгоды.
На сайте “Познер Online” Владимир Познер признался, что в течение многих лет пропагандировал СССР и говорил неправду, веря в свою правоту. Однако ему не становилось легче от веры, поскольку он понимал, что пропаганда всегда является ложью и несет определенную цель, а именно - убеждение человека. Таким образом Познер говорил неправду и частичную правду только ради своей выгоды, но однажды дошел до определенной черты. Телеведущий понял: его вера не оправдывает себя, что привело к краху его идеологического задания. Именно тогда он дал себе обещание впредь никогда не поддерживать государство и не выступать от имени партии.
При этом Познер считает, что ложь бывает разная, и ею нужно уметь пользоваться. Однако он понимает, что любая неправда является сознательной и искажает информацию ради собственной выгоды.
На сайте “Познер Online” Владимир Познер признался, что в течение многих лет пропагандировал СССР и говорил неправду, веря в свою правоту. Однако ему не становилось легче от веры, поскольку он понимал, что пропаганда всегда является ложью и несет определенную цель, а именно - убеждение человека. Таким образом Познер говорил неправду и частичную правду только ради своей выгоды, но однажды дошел до определенной черты. Телеведущий понял: его вера не оправдывает себя, что привело к краху его идеологического задания. Именно тогда он дал себе обещание впредь никогда не поддерживать государство и не выступать от имени партии.
При этом Познер считает, что ложь бывает разная, и ею нужно уметь пользоваться. Однако он понимает, что любая неправда является сознательной и искажает информацию ради собственной выгоды.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:55