АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнаруженная учеными мутация гена уменьшает страх и беспокойство, повышая социальное взаимодействие
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Владимир Познер назвал ложь сознательным искажением правды ради выгоды

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос по поводу собственной лжи. Артист уверен, что обман является искаженной версией правды ради выгоды.
Владимир Познер назвал ложь сознательным искажением правды ради выгоды

На сайте “Познер Online” Владимир Познер признался, что в течение многих лет пропагандировал СССР и говорил неправду, веря в свою правоту. Однако ему не становилось легче от веры, поскольку он понимал, что пропаганда всегда является ложью и несет определенную цель, а именно - убеждение человека. Таким образом Познер говорил неправду и частичную правду только ради своей выгоды, но однажды дошел до определенной черты. Телеведущий понял: его вера не оправдывает себя, что привело к краху его идеологического задания. Именно тогда он дал себе обещание впредь никогда не поддерживать государство и не выступать от имени партии.

При этом Познер считает, что ложь бывает разная, и ею нужно уметь пользоваться. Однако он понимает, что любая неправда является сознательной и искажает информацию ради собственной выгоды.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые узнали о новых способностях
Эвелина Бледанс показала себя в смелом
Представлен концепт гибридного
Екатерина Вилкова и Илья Любимов
В Сети опубликовано видео с дрифтом
Принц Гарри может пропустить рождение
Партию посвященных финалу «Мстителей»
Владимир Познер назвал ложь
Ученые: Древние иберийцы умели
Наталью Водянову раскритиковали за
Blue Origin успешно испытала
Андрей Разин обвинил Первый канал в
Nissan отказывается от легендарного
В Razer решили выпустить тостер после
Донателла Версаче отмечает свое 64-летие
Зараженное мясо может спровоцировать
Названы знаменитости, сохранившие
Бортовая инструкция Нила Армстронга
«Особенная» дочь Ирины Хакамады
Владимир Путин утвердил закон о
Брюнетка Анна Брянская утешила Валерия
Несовершеннолетняя Алина Загитова села
«Карлсон на прогулке»: Фанаты высмеяли
Обнаруженная учеными мутация гена
Филипп Киркоров отпраздновал день
Развитие шизофрении у детей зависит от
Ирина Аллегрова из-за своего поведения
Ученые считают древнюю статую Леди Мали
Лариса Лужина рассказала о сложном
Facebook дополнит линейку Oculus двумя
Просмотреть все новости