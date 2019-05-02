Владимир Познер назвал ложь сознательным искажением правды ради выгоды

На сайте “Познер Online” Владимир Познер признался, что в течение многих лет пропагандировал СССР и говорил неправду, веря в свою правоту. Однако ему не становилось легче от веры, поскольку он понимал, что пропаганда всегда является ложью и несет определенную цель, а именно - убеждение человека. Таким образом Познер говорил неправду и частичную правду только ради своей выгоды, но однажды дошел до определенной черты. Телеведущий понял: его вера не оправдывает себя, что привело к краху его идеологического задания. Именно тогда он дал себе обещание впредь никогда не поддерживать государство и не выступать от имени партии.При этом Познер считает, что ложь бывает разная, и ею нужно уметь пользоваться. Однако он понимает, что любая неправда является сознательной и искажает информацию ради собственной выгоды.