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В Сети оказались первые реальные фото фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 впервые появился на реальных фото, которые появились на сайте NCC. Вместе со снимками были опубликованы спецификации, указанные в сертификационном документе.
В Сети оказались первые реальные фото фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Эксперты заметили, что внешний вид новинки сильно отличается от предшественника. Размер экрана пока не указывается, но на фотографии видно, что на задней панели размещается датчик сердечного ритма. Известно, что Xiaomi Mi Band 4 поддерживает Bluetooth 5.0 LE, обеспечивающий длительное резервное питание от аккумулятора. Данный фитнес-браслет поддерживает бесконтактные платежи NFC. Однако в сообщении NCC указывается, что исключительно китайский вариант новинки будет иметь данную функцию.

Анонс новинки ожидается в ближайшее время, а одной из главных причин высокого спроса на Xiaomi Mi Band 4 стала низкая цена. Эксперты ожидают существенное отличие в стоимости по сравнению с конкурентами.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:47

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