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Эксперты рассказали, кому российские туристы чаще оставляют чаевые

Эксперты сервиса Туту.ру провели опрос своих пользователей и поинтересовались у них, кому они чаще всего оставляют чаевые во время путешествий. Оказалось, что 27% российских туристов никогда не поощряют обслуживающий персонал дополнительными деньгами.[spoiler][/spoiler]
Эксперты рассказали, кому российские туристы чаще оставляют чаевые

В ходе исследования эксперты провели опрос 2700 пользователей и узнали их взгляды на оставление чаевых. 27% считают, что в этом нет необходимости, так как обслуживающий персонал уже и так получает заработную плату за свою работу, поэтому не имеет никакого смысла оставлять им дополнительные деньги. Остальные 73% российских туристов регулярно оставляют чаевые, но их получают далеко не все работники.

Больше всего везет официантам в кафе и ресторанах, их поощряют 22% опрошенных пользователей сервиса для путешествий. 11% российских туристов регулярно оставляют чаевые горничным в отелях, но делают это только в том случае, если последние качественно и вовремя выполняют свою работу, а также готовы пойти навстречу жильцу номера.

Меньше путешественники из России поощряют водителей такси, носильщиков чемоданов и туристических гидов. Им чаевые оставляют 3, 2 и 2% отечественных туристов соответственно. В таком случае люди считают, что данные работники и так получают прямую заработную плату за свой труд, поэтому нет никакого смысла оставлять им дополнительные деньги.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:21

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