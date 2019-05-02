Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Наталья Водянова разместила в Instagram теплые слова в адрес своего сына. Модель поздравила Максима с 5-летием и опубликовала две праздничные фотографии. На первой звезда целует своего наследника в машине, а на второй запечатлен праздничный стол, подготовленный имениннику. Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.Поклонники Натальи Водяновой посчитали подобное «произведение искусства» слишком откровенным и пошлым. По их мнению, этой картине не место в квартире, где живут маленькие дети. Некоторым даже показалось, что праздничный стол накрыт «прямо в бане», а на снимок попала пара обнаженных людей, не знающих, что их фотографируют.Среди подписчиков Натальи Водяновой нашлись и те, кто встал на защиту модели. Они уверены, что звезда сама знает, как ей правильно обставлять свою квартиру и воспитывать 5-летнего сына Максима. При этом поклонники отметили, что на «обнаженной» картине все интимные части тела не видны.