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Андрей Разин обвинил Первый канал в отмывании денег после инцидента в проекте “Голос. Дети”

Продюсер “Ласкового мая” Андрей Разин обвинил Первый канал в отмывании денег на участниках шоу “Голос. Дети”. Артист уверен, что скандал возник из-за жадности руководства телеканала.
Андрей Разин обвинил Первый канал в отмывании денег после инцидента в проекте “Голос. Дети”

Андрей Разин отметил, что главное на Первом канале — деньги, а также выразил заинтересованность в том, как с таким подходом проект “Голос. Дети” мог просуществовать долго. Продюсер обвиняет руководство телеканала в отмывании денег, которые, по мнению артиста, пошли на содержание сотрудников. В новом интервью изданию “Аргументы” музыкальный продюсер заверил, что инцидент с проектом обязательно скажется на доверии россиян и политике страны.

Победительницей шестого сезона шоу “Голос. Дети” стала Микелла Абрамова, сумевшая набрать почти в два раза больше голосов, чем остальные участники. Зрители усомнились в справедливости и обвинили Алсу в покупке голосов, а многие коллеги звезды раскритиковали итоги. Первый канал привлек Group-IB, чтобы выяснить, действительно ли голоса были куплены.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:31

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