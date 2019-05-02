Андрей Разин обвинил Первый канал в отмывании денег после инцидента в проекте “Голос. Дети”

Андрей Разин отметил, что главное на Первом канале — деньги, а также выразил заинтересованность в том, как с таким подходом проект “Голос. Дети” мог просуществовать долго. Продюсер обвиняет руководство телеканала в отмывании денег, которые, по мнению артиста, пошли на содержание сотрудников. В новом интервью изданию “Аргументы” музыкальный продюсер заверил, что инцидент с проектом обязательно скажется на доверии россиян и политике страны.Победительницей шестого сезона шоу “Голос. Дети” стала Микелла Абрамова, сумевшая набрать почти в два раза больше голосов, чем остальные участники. Зрители усомнились в справедливости и обвинили Алсу в покупке голосов, а многие коллеги звезды раскритиковали итоги. Первый канал привлек Group-IB, чтобы выяснить, действительно ли голоса были куплены.