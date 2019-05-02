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Донателла Версаче отмечает свое 64-летие

Донателла Версаче, выступающая ведущим дизайнером имеющего мировое имя модного дома Versace, 2 мая празднует 64-летие. В одном из последних интервью именинница отметила, что слишком поздно поняла, что красоту нужно искать внутри.
Донателла Версаче отмечает свое 64-летие

Родная сестра известного модельера Джанни Версаче после кончины брата получила 50% акций бренда Versace. До своей новой роли Донателла Версаче преимущественно решала вопросы по рекламе в компании, а спустя три месяца независимого управления она представила миру первую собственную коллекцию одежды. Несмотря на волну критики, модельер не бросала попыток творить и смогла построить карьеру в мире моды. Также Донателла Версаче воспитала двоих детей, а единственным ее мужем был манекенщик Пол Бек.

В мире она прославилась также из-за неудачных пластических операций. Донателла Версаче не пытается скрывать, что допустила серьезную ошибку, отмечая, что поздно поняла, что она мать и жена, а не кукла Барби. Несмотря на это, она является одним из культовых модельеров.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:14

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