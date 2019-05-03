«Ты - моя опора, моя надежда»: Татьяна Навка поздравила старшую дочь Александру с днем рождения

Татьяна Навка почти четыре года живет в браке с Дмитрием Песковым. У супругов родилась общая дочь Надежда. Сейчас девочке уже четыре, и она уверенно стоит на коньках, занимается балетом и участвует в модных показах. Старшая дочь знаменитой спортсменки – Александра Жулина после окончания школы поступила в МГИМО и сейчас учится на факультете экономики.В честь дня рождения Жулиной ее звездная родительница решила показать ряд снимков с именинницей и обратиться к ней с трогательными словами. «С днем рождения, моя Саша! Ты - моя опора, моя надежда, мое счастье, моя любовь!!! Ты даже не представляешь, как я тобой горжусь!!!» - пишет Татьяна Навка в комментарии к кадрам. Она написала, как любит свою дочь и пожелала ей исполнения желаний и счастья.Подписчики Навки присоединились к поздравлениям и обратили внимание, как девушка похожа на своего родителя – фигуриста Александра Жулина: «Папина копия».