Эксперты назвали 10 лучших российских вездеходов





Открывает список 10 лучших российских вездеходов Шнекоход ЗВМ-2901. Данный автомобиль построен на базе УАЗ «Буханка» и получил свое название из-за необычного строения, модель имеет два винта Архимеда из особо прочного материала, что позволяло ему преодолевать и грязь, и снег.Следующий вездеход – это «Шаман». Этот автомобиль выделяется 4 парами колес и длин вой 6 метров, он был создан специально для преодоления болот.Эксперты не забыли и про Урал-Иртыш. Данный российский вездеход построен на базе Урал-375 и имеет дополнительный, четвертый колесный мост, 10 посадочных мест и встроенную в салон печку для дров. Бурлак – это шестиколесный внедорожник, созданный для покорения полярного бездорожья, для чего имеет гребной винт. Гусеничный вездеход Пелец способен справиться с любой поверхностью – болотом, снегом и льдом.ГАЗ-3351 – это двухзвенный пассажирский снегоболотоход. ТРЭКОЛ-39294 представляет собой покорителя Севера с вместительным кузовом. Атон Импульс Викинг – это внедорожник, имеющий пневматическую подвеску с регулировкой дорожного просвета. Зырянин – простой вездеход, созданный в республике Коми, он способен преодолевать снежные преграды с уровнем склона до 45 градусов. И последняя российская разработка для бездорожья – Шерп. Автомобиль имеет 4 огромных колеса и сравнительно небольшую кабину.