АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнаруженная учеными мутация гена уменьшает страх и беспокойство, повышая социальное взаимодействие
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Эксперты назвали 10 лучших российских вездеходов

Эксперты назвали 10 лучших российских вездеходов и рассказали об их главных преимуществах. В данном списке оказались не только внедорожники внушительного размера, но и достаточно компактные автомобили, способные преодолевать бездорожье и снег.
Эксперты назвали 10 лучших российских вездеходов

Открывает список 10 лучших российских вездеходов Шнекоход ЗВМ-2901. Данный автомобиль построен на базе УАЗ «Буханка» и получил свое название из-за необычного строения, модель имеет два винта Архимеда из особо прочного материала, что позволяло ему преодолевать и грязь, и снег.
Следующий вездеход – это «Шаман». Этот автомобиль выделяется 4 парами колес и длин вой 6 метров, он был создан специально для преодоления болот.
Эксперты назвали 10 лучших российских вездеходов

Эксперты не забыли и про Урал-Иртыш. Данный российский вездеход построен на базе Урал-375 и имеет дополнительный, четвертый колесный мост, 10 посадочных мест и встроенную в салон печку для дров. Бурлак – это шестиколесный внедорожник, созданный для покорения полярного бездорожья, для чего имеет гребной винт. Гусеничный вездеход Пелец способен справиться с любой поверхностью – болотом, снегом и льдом.
Эксперты назвали 10 лучших российских вездеходов

ГАЗ-3351 – это двухзвенный пассажирский снегоболотоход. ТРЭКОЛ-39294 представляет собой покорителя Севера с вместительным кузовом. Атон Импульс Викинг – это внедорожник, имеющий пневматическую подвеску с регулировкой дорожного просвета. Зырянин – простой вездеход, созданный в республике Коми, он способен преодолевать снежные преграды с уровнем склона до 45 градусов. И последняя российская разработка для бездорожья – Шерп. Автомобиль имеет 4 огромных колеса и сравнительно небольшую кабину.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили причины предпочтений
Эксперты назвали 10 лучших российских
«Ты - моя опора, моя надежда»: Татьяна
Эксперты соствили рейтинг самых
Эксперты рассказали, кому российские
Google создала три независимых команды
Лера Кудрявцева показала трогательный
Медики: Ежедневное употребление салата
FAW выпустил «убийцу» Mazda 6 – седан
Алена Кравец защитила попавшую в
Samsung Galaxy S8 смог сделать
Фигуристка Татьяна Тарасова рассказала
Роскомнадзор заблокировал музыкальный
Жена Стаса Михайлова прокомментировала
Вышла бета-версия игры Harry Potter:
Судмедэксперт: МакSим могли избить
Ученые узнали о новых способностях
Эвелина Бледанс показала себя в смелом
Представлен концепт гибридного
Екатерина Вилкова и Илья Любимов
В Сети опубликовано видео с дрифтом
Принц Гарри может пропустить рождение
Партию посвященных финалу «Мстителей»
Владимир Познер назвал ложь
Ученые: Древние иберийцы умели
Наталью Водянову раскритиковали за
Blue Origin успешно испытала
Андрей Разин обвинил Первый канал в
Nissan отказывается от легендарного
В Razer решили выпустить тостер после
Просмотреть все новости