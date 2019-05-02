АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Обнаруженная учеными мутация гена уменьшает страх и беспокойство, повышая социальное взаимодействие
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Брюнетка Анна Брянская утешила Валерия Блюменкранца после ухода Ирины Пинчук с проекта "Дом-2"

Валерий Блюменкранц после ухода Ирины Пинчук с проекта "Дом-2" был буквально подавлен произошедшими событиями. Однако, судя по анонсу последнего выпуска, нашлась новая брюнетка в лице Анны Брянской, которая утешила проектанта.
Брюнетка Анна Брянская утешила Валерия Блюменкранца после ухода Ирины Пинчук с проекта "Дом-2"

В Сети появились кадры, на которых Валерий Блюменкранц весело беседует и целуется с Анной Брянской, сидя на кровати. Видимо, проектант уже "переболел" после ухода с реалити-шоу его бывшей возлюбленной Ирины Пинчук. Не успела одна брюнетка покинуть стены Периметра, как мужчина тут же нашел ей замену.

Стоит отметить, что после прощания Ирины Пинчук с коллегами Валерий Блюменкранц два дня провел в кровати с температурой. Видимо, он уже выздоровел, ведь на видео он целует в щеки смеющуюся Анну Брянскую. Означает ли это начало нового романа между брошенным проектантом и новой участницей проекта "Дом-2" - пока неизвестно.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Донателла Версаче отмечает свое 64-летие
Зараженное мясо может спровоцировать
Названы знаменитости, сохранившие
Бортовая инструкция Нила Армстронга
«Особенная» дочь Ирины Хакамады
Владимир Путин утвердил закон о
Брюнетка Анна Брянская утешила Валерия
Несовершеннолетняя Алина Загитова села
«Карлсон на прогулке»: Фанаты высмеяли
Обнаруженная учеными мутация гена
Филипп Киркоров отпраздновал день
Развитие шизофрении у детей зависит от
Ирина Аллегрова из-за своего поведения
Ученые считают древнюю статую Леди Мали
Лариса Лужина рассказала о сложном
Facebook дополнит линейку Oculus двумя
Ирина Салтыкова считает, что безденежье
Владимир Зеленский нашел «общее» между
За время нахождения на проекте "Дом-2"
«Гоняет обслуживающий персонал,
Бывший специалист NASA рассказала об
Ксения Бородина и другие ведущие
Эксперты назвали самые популярные
Виктория Берникова запускает
В США очевидец заметил в небе над горой
Экс-участница проекта "Дом-2" Маша
Мирослава Дума впервые показала лицо
Медики рассказали, как сохранить
"Это великолепно": Анна Седокова
Ксения Бородина: «Надо расставаться,
Просмотреть все новости