Брюнетка Анна Брянская утешила Валерия Блюменкранца после ухода Ирины Пинчук с проекта "Дом-2"

В Сети появились кадры, на которых Валерий Блюменкранц весело беседует и целуется с Анной Брянской, сидя на кровати. Видимо, проектант уже "переболел" после ухода с реалити-шоу его бывшей возлюбленной Ирины Пинчук. Не успела одна брюнетка покинуть стены Периметра, как мужчина тут же нашел ей замену.Стоит отметить, что после прощания Ирины Пинчук с коллегами Валерий Блюменкранц два дня провел в кровати с температурой. Видимо, он уже выздоровел, ведь на видео он целует в щеки смеющуюся Анну Брянскую. Означает ли это начало нового романа между брошенным проектантом и новой участницей проекта "Дом-2" - пока неизвестно.