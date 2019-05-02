Зараженное мясо может спровоцировать развитие болезни Крейтцфельда-Якоба
Новым источником болезни Крейтцфельда-Якоба является опасное заболевание крупного рогатого скота - бешенство. Об этом свидетельствуют итоги исследования ученых из РФ и США.
Научные сотрудники Университета Джона Хопкинса, Междисциплинарного центра реабилитации и других учреждений исследовали 170 пациентов в Москве. В ходе работы выяснилось, что при поедании мяса люди испытывали хорею, дистонию и мышечные спазмы симптомы сложной формы этого заболевания.
В связи с этим специалисты посчитали, что в продукте могут находиться патологические прионы мозга парнокопытных, характерные для энцефалопатии. У некоторых больных при этом была зафиксирована летальная форма с присущей прогрессирующей потерей контроля над мускулатурой.
Прионные болезни представляют собой тип редких нейродегенеративных заболеваний, поражающих и людей, и животных. Их отличают неумение иммунитета реагировать на болезнь, характерные разрыхления мозговой ткани и продолжительный инкубационный период. Они заразны и смертельны во всех случаях диагностирования.
Научные сотрудники Университета Джона Хопкинса, Междисциплинарного центра реабилитации и других учреждений исследовали 170 пациентов в Москве. В ходе работы выяснилось, что при поедании мяса люди испытывали хорею, дистонию и мышечные спазмы симптомы сложной формы этого заболевания.
В связи с этим специалисты посчитали, что в продукте могут находиться патологические прионы мозга парнокопытных, характерные для энцефалопатии. У некоторых больных при этом была зафиксирована летальная форма с присущей прогрессирующей потерей контроля над мускулатурой.
Прионные болезни представляют собой тип редких нейродегенеративных заболеваний, поражающих и людей, и животных. Их отличают неумение иммунитета реагировать на болезнь, характерные разрыхления мозговой ткани и продолжительный инкубационный период. Они заразны и смертельны во всех случаях диагностирования.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:04