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Владимир Путин утвердил закон о повышении коэффициента акцизов на импортный табак

Владимир Путин утвердил закон о повышении коэффициента акцизов на табак импортного производства. Указанные поправки будут внесены в Налоговый кодекс России уже в ближайшее время.
Владимир Путин утвердил закон о повышении коэффициента акцизов на импортный табак

Принятый закон предусматривает установление для компаний-импортеров новых коэффициентов на налоги. Повышение коснется ввоза сигарет, папирос, а также некоторых иных табачных товаров. Новые цены соответствуют аналогии с отечественными производителями продукции указанной категории. Отмечается, что нововведение направлено на пресечение практики импортеров избегания налогов, чего достигают посредством резкого увеличения объемов ввоза на просторы РФ различной табачной продукции. Обычно это наблюдается в заключительном квартале календарного года. Благодаря этому компания экономит на акцизах, поскольку большая часть продукции реализовывается в последующее полугодие по старым ставкам.

Согласно действующим правилам Налогового кодекса РФ, импортеры табачных изделий могут получить льготы, формируя избыточный товарный запас. Новые правила установят повышение акцизов на избыточную продукцию в четвертом квартале года.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:26

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