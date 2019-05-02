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«Особенная» дочь Ирины Хакамады выступила вместе с возлюбленным на сцене Театра Наций

Ирина Сиротинская, «особенная» дочь Ирины Хакамады, выступила на сцене Театра Наций. Наследница известной российской журналистки и политического деятеля сыграла в спектакле вместе со своим возлюбленным Владом Ситдиковым.
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выступила вместе с возлюбленным на сцене Театра Наций

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Там Влад Ситдиков опубликовал несколько фотографий со спектакля, где он выступил вместе со своей возлюбленной Ириной Сиротинской, «особенной» дочерью Ирины Хакамады. Именно так известная российская журналистка называет своего ребенка, родившегося и живущего с синдромом Дауна. Несмотря на подобное заболевание, наследница знаменитости и ее избранник ведут активный образ жизни и подают пример другим людям, имеющим такие же проблемы.

Свою публикацию Влад Ситдиков сопроводил благодарностью в адрес режиссера Анастасии Егоровой и других сотрудников Театра Наций, он отметил: без них данное выступление никогда бы не состоялось. Возлюбленный дочери Ирины Хакамады рассказал о том, что зрители остались довольны поставленным спектаклем и аплодировали всем актерам после его завершения.

Ирина Сиротинская уже не первый год принимает участие в проекте «Взаимодействие», помогающем людям с болезнью Дауна занимать в жизни активную позицию и получать от этого положительные эмоции.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:34

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