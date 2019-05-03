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Google создала три независимых команды для разработки дизайна будущих смартфонов

Компания Google учла критику покупателей и решила радикально изменить свой подход к созданию дизайна будущих смартфонов Pixel. Для этого были сформированы три независимые команды, занимающиеся разработкой новых предложений по внешнему виду следующих поколений устройств.
Google создала три независимых команды для разработки дизайна будущих смартфонов

Смартфоны Google Pixel никогда нельзя было назвать популярными и успешными, но последние модели многие назвали полностью провальными, и сама компания, судя по ее решениям, согласилась с этой точкой зрения. Больше всего критики досталось Pixel 3 XL, его эксперты и простые люди высмеивали за гигантскую "челку" для фронтальной камеры и разговорного динамика, а также устройство имело толстые боковые рамки.

Недавно появились слухи, что Google решила серьезно изменить сложившуюся ситуацию. Для этого были созданы три независимые команды, занимающиеся разработкой дизайнов для будущих поколений смартфонов Pixel. Все они будут автономными и не смогут контактировать друг с другом, поэтому в завершение они должны представить исключительно собственное видение новых устройств от Google. При этом отмечается, что специалистам поставлена задача не создавать абсолютно новый дизайн, а отталкиваться от уже имеющегося, хотя их творческое воображение никто не собирается ограничивать.
Google создала три независимых команды для разработки дизайна будущих смартфонов

Напомним, в скором времени должны состояться анонсы младших моделей третьего поколения смартфонов от Google – Pixel 3a и Pixel 3a XL. Технические характеристики новинок пока неизвестны.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:12

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