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Ирина Аллегрова из-за своего поведения на прошедшем концерте может потерять уважение фанатов

Популярная исполнительница Ирина Аллегрова в последнее время находится в центре пристального внимания. Стилист студии Dajmur Анастасия Николаева уверена, что «шальная императрица» может потерять уважение фанатов из-за своего поведения на прошедшем концерте.
Ирина Аллегрова из-за своего поведения на прошедшем концерте может потерять уважение фанатов

По мнению Николаевой, звезда российской эстрады поступила неправильно, отказавшись от исполнения своих хитов, ставших легендарными, и запретив зрителям снимать шоу на видео. Стилист отметила: вопросы подобного рода должны были решаться до выступления, чтобы не вызывать недовольство поклонников. Многие почитатели творчества певицы приходят на концерты именно ради таких песен, как «Угонщица», «Младший лейтенант» и других.

Анастасия Николаева решила рассказать, каким образом зрителям не давали снимать концерт – присутствующим в зале светили в глаза с помощью лазера. По ее мнению, в съемке шоу нет ничего предосудительного, ведь людям хочется запомнить его, пересмотреть и поделиться с тем, у кого посетить концерт исполнительницы не вышло. Если Ирина Аллегрова будет и в дальнейшем придерживаться такой линии поведения - она останется без фанатов, считает стилист.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:40

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