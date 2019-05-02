Ирина Аллегрова из-за своего поведения на прошедшем концерте может потерять уважение фанатов

По мнению Николаевой, звезда российской эстрады поступила неправильно, отказавшись от исполнения своих хитов, ставших легендарными, и запретив зрителям снимать шоу на видео. Стилист отметила: вопросы подобного рода должны были решаться до выступления, чтобы не вызывать недовольство поклонников. Многие почитатели творчества певицы приходят на концерты именно ради таких песен, как «Угонщица», «Младший лейтенант» и других.Анастасия Николаева решила рассказать, каким образом зрителям не давали снимать концерт – присутствующим в зале светили в глаза с помощью лазера. По ее мнению, в съемке шоу нет ничего предосудительного, ведь людям хочется запомнить его, пересмотреть и поделиться с тем, у кого посетить концерт исполнительницы не вышло. Если Ирина Аллегрова будет и в дальнейшем придерживаться такой линии поведения - она останется без фанатов, считает стилист.