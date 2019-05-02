Владимир Зеленский нашел «общее» между Россией и Украиной
Владимир Зеленский порассуждал на тему «общего» между Россией и Украиной. Новоизбранный президент Украины отметил, что под эту категорию в настоящий момент попадает только граница между государствами, и так будет до тех пор, пока Киев не вернет контроль над всеми своими территориями.
Об этом Владимир Зеленский рассказал на своей странице в Facebook, это уже не первый случай, когда глава Украины публикует свои обращения именно таким образом. Новоизбранный президент заявил, что потратил немало времени на размышления относительно «общего» между его государством и Россией. По его словам, в настоящий момент речь может идти только о границе и ни о чем больше. Будущий руководитель Украины отмечает: до тех пор, пока Киев не вернет себе контроль над всей территорией – о другом «общем» разговоров быть не может.
Владимир Зеленский не обошел стороной и тот факт, что на одном из российских каналов начали показывать передачу, в которой он выступал в качестве ведущего. Новоизбранный президент считает, что данное шоу сыграло свою роль в его пути к статусу главы государства, поэтому ему показалось странным подобное стечение обстоятельств. «Я не собираюсь делать политическую карьеру в России», - констатировал он.
Также Владимир Зеленский заметил, что власти РФ уже не первый раз комментируют его высказывания, сделанные в Facebook. Он рад такому положению вещей и предложил всем политикам приобщаться к публичному диалогу.
Об этом Владимир Зеленский рассказал на своей странице в Facebook, это уже не первый случай, когда глава Украины публикует свои обращения именно таким образом. Новоизбранный президент заявил, что потратил немало времени на размышления относительно «общего» между его государством и Россией. По его словам, в настоящий момент речь может идти только о границе и ни о чем больше. Будущий руководитель Украины отмечает: до тех пор, пока Киев не вернет себе контроль над всей территорией – о другом «общем» разговоров быть не может.
Владимир Зеленский не обошел стороной и тот факт, что на одном из российских каналов начали показывать передачу, в которой он выступал в качестве ведущего. Новоизбранный президент считает, что данное шоу сыграло свою роль в его пути к статусу главы государства, поэтому ему показалось странным подобное стечение обстоятельств. «Я не собираюсь делать политическую карьеру в России», - констатировал он.
Также Владимир Зеленский заметил, что власти РФ уже не первый раз комментируют его высказывания, сделанные в Facebook. Он рад такому положению вещей и предложил всем политикам приобщаться к публичному диалогу.
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:55