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Ученые считают древнюю статую Леди Мали оптической иллюзией

Ученые после тщательного изучения таинственной находки считают древнюю статую Леди Мали оптической иллюзией. Особенность этой 140-метровой скалы в том, что многие видят наверху каменную голову женщины.

Ученые считают древнюю статую Леди Мали оптической иллюзией


Впервые статую обнаружил 18 лет назад Анджело Питони недалеко от селения Мали. Геолог взобрался на гранитное изваяние и пришел к выводам, что ему примерно 12 тысяч лет. Но африканским племенам, проживающим здесь, было не под силу самостоятельно создать Леди Мали. Для возведения такой древней статуи потребовалось бы серьезное оборудование.

Местные жители, которые проживают в селе Донгол-Луура, связывают появление Леди Мали с таинственной легендой. Согласно преданию, боги посыпали в знак благословения эту землю звездами, которые превратились потом в алмазы. Но за свою щедрость они забрали дочь местного правителя и превратили ее в скалу. Леди Мали должна охранять теперь сокровища, которые скрыты под землей. Ученые склоняются к тому, что женский силуэт является простой оптической иллюзией. Однако Анджело Питони, обнаруживший статую, убежден, что в этих краях проживала древняя развитая цивилизация, которую можно сравнить с египтянами.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:32

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