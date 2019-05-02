АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Facebook дополнит линейку Oculus двумя новыми VR-гарнитурами

Компания Facebook заявила о выходе двух новых VR-гарнитур – Oculus Rift S и Oculus Quest. Новинки расширят уже существующую модельную линейку и предложат покупателям более высокое качество и новые возможности.
Facebook дополнит линейку Oculus двумя новыми VR-гарнитурами

Facebook сделала анонс и подробно рассказала о двух новых VR-гарнитурах. Первая из них называется Oculus Rift S и представляет собой улучшенную версию прошлых моделей. Новинка получила более эргономичный дизайн, встроенную систему датчиков для отслеживания действий человека в пространстве и улучшенный дисплей. Данная модель требует подключения к ПК, как и все предыдущие версии.

Новая VR-гарнитура Oculus Quest будет более прорывной. Главная ее особенность – это отсутствие необходимости подключения к ПК, устройство может работать автономно. За это отвечает мощный мобильный 8-ядерный процессор Snapdragon 835, работающий на частотах до 2,45 ГГц и располагающий встроенным в него графическим ядром Adreno 540. Автономность новинки привела к уменьшению ее производительности и некоторому снижению качества картинки, но представители Facebook уверены, что такое развитие стоит подобных жертв. Oculus Quest на полном заряде сможет работать от 2 до 3 часов.
Facebook дополнит линейку Oculus двумя новыми VR-гарнитурами

Других подробностей относительно двух новых VR-гарнитур данной линейки пока нет. Facebook не сообщила ни цены, ни приблизительной даты выхода устройств. Эксперты предпологают, что ценник на Oculus Quest будет выше, чем на Oculus Rift S.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Выбор редакции
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Развитие шизофрении у детей зависит от
Ирина Аллегрова из-за своего поведения
Ученые считают древнюю статую Леди Мали
Лариса Лужина рассказала о сложном
Facebook дополнит линейку Oculus двумя
Ирина Салтыкова считает, что безденежье
Владимир Зеленский нашел «общее» между
За время нахождения на проекте "Дом-2"
«Гоняет обслуживающий персонал,
Бывший специалист NASA рассказала об
Ксения Бородина и другие ведущие
Эксперты назвали самые популярные
Виктория Берникова запускает
В США очевидец заметил в небе над горой
Экс-участница проекта "Дом-2" Маша
Мирослава Дума впервые показала лицо
Медики рассказали, как сохранить
"Это великолепно": Анна Седокова
Ксения Бородина: «Надо расставаться,
Ученые: Близкая к Земле черная
Старшую дочь Анджелины Джоли и Брэда
Длинный отпуск может предотвратить
Новый император Японии Нарухито получит
Надежда Мейхер-Грановская предстала на
Дискретные видеокарты Intel Xe получат
Анфиса Чехова продемонстрировала позу
Ученые обнаружили воду на астероиде
Стилисты раскритиковали Лолиту
Диетологи: Мед не является полезной
Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал
Просмотреть все новости