Facebook дополнит линейку Oculus двумя новыми VR-гарнитурами





Facebook сделала анонс и подробно рассказала о двух новых VR-гарнитурах. Первая из них называется Oculus Rift S и представляет собой улучшенную версию прошлых моделей. Новинка получила более эргономичный дизайн, встроенную систему датчиков для отслеживания действий человека в пространстве и улучшенный дисплей. Данная модель требует подключения к ПК, как и все предыдущие версии.Новая VR-гарнитура Oculus Quest будет более прорывной. Главная ее особенность – это отсутствие необходимости подключения к ПК, устройство может работать автономно. За это отвечает мощный мобильный 8-ядерный процессор Snapdragon 835, работающий на частотах до 2,45 ГГц и располагающий встроенным в него графическим ядром Adreno 540. Автономность новинки привела к уменьшению ее производительности и некоторому снижению качества картинки, но представители Facebook уверены, что такое развитие стоит подобных жертв. Oculus Quest на полном заряде сможет работать от 2 до 3 часов.Других подробностей относительно двух новых VR-гарнитур данной линейки пока нет. Facebook не сообщила ни цены, ни приблизительной даты выхода устройств. Эксперты предпологают, что ценник на Oculus Quest будет выше, чем на Oculus Rift S.