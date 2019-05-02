Facebook дополнит линейку Oculus двумя новыми VR-гарнитурами
Компания Facebook заявила о выходе двух новых VR-гарнитур – Oculus Rift S и Oculus Quest. Новинки расширят уже существующую модельную линейку и предложат покупателям более высокое качество и новые возможности.
Facebook сделала анонс и подробно рассказала о двух новых VR-гарнитурах. Первая из них называется Oculus Rift S и представляет собой улучшенную версию прошлых моделей. Новинка получила более эргономичный дизайн, встроенную систему датчиков для отслеживания действий человека в пространстве и улучшенный дисплей. Данная модель требует подключения к ПК, как и все предыдущие версии.
Новая VR-гарнитура Oculus Quest будет более прорывной. Главная ее особенность – это отсутствие необходимости подключения к ПК, устройство может работать автономно. За это отвечает мощный мобильный 8-ядерный процессор Snapdragon 835, работающий на частотах до 2,45 ГГц и располагающий встроенным в него графическим ядром Adreno 540. Автономность новинки привела к уменьшению ее производительности и некоторому снижению качества картинки, но представители Facebook уверены, что такое развитие стоит подобных жертв. Oculus Quest на полном заряде сможет работать от 2 до 3 часов.
Других подробностей относительно двух новых VR-гарнитур данной линейки пока нет. Facebook не сообщила ни цены, ни приблизительной даты выхода устройств. Эксперты предпологают, что ценник на Oculus Quest будет выше, чем на Oculus Rift S.
Facebook сделала анонс и подробно рассказала о двух новых VR-гарнитурах. Первая из них называется Oculus Rift S и представляет собой улучшенную версию прошлых моделей. Новинка получила более эргономичный дизайн, встроенную систему датчиков для отслеживания действий человека в пространстве и улучшенный дисплей. Данная модель требует подключения к ПК, как и все предыдущие версии.
Новая VR-гарнитура Oculus Quest будет более прорывной. Главная ее особенность – это отсутствие необходимости подключения к ПК, устройство может работать автономно. За это отвечает мощный мобильный 8-ядерный процессор Snapdragon 835, работающий на частотах до 2,45 ГГц и располагающий встроенным в него графическим ядром Adreno 540. Автономность новинки привела к уменьшению ее производительности и некоторому снижению качества картинки, но представители Facebook уверены, что такое развитие стоит подобных жертв. Oculus Quest на полном заряде сможет работать от 2 до 3 часов.
Других подробностей относительно двух новых VR-гарнитур данной линейки пока нет. Facebook не сообщила ни цены, ни приблизительной даты выхода устройств. Эксперты предпологают, что ценник на Oculus Quest будет выше, чем на Oculus Rift S.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:08