Ксения Бородина и другие ведущие опасаются закрытия проекта "Дом-2"

Уже давно телеведущие и руководство проекта "Дом-2" обеспокоены тем, что в Периметр приходят не те люди. Новички совсем не поднимают рейтинг проекта, за ними телезрителям наблюдать становится скучно. Так, Ирину Пингвинову назвали скучной и не имеющей "изюминки", что не идет эфирам на пользу.Новые участницы выдержали испытательный срок, однако ничем не выделились. С такими людьми, видимо, ведущие вскоре могут и вовсе лишиться работы, ведь их задачей является помогать строить отношения парам в Периметре, однако построить отношения с такими девушками вряд ли кто-то захочет.