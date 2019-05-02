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Ксения Бородина и другие ведущие опасаются закрытия проекта "Дом-2"

Ксения Бородина и другие ведущие, видимо, всерьез опасаются того, что проект "Дом-2" могут закрыть, а они лишатся работы. Об этом звезды открыто рассказали в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой".
Ксения Бородина и другие ведущие опасаются закрытия проекта "Дом-2"

Уже давно телеведущие и руководство проекта "Дом-2" обеспокоены тем, что в Периметр приходят не те люди. Новички совсем не поднимают рейтинг проекта, за ними телезрителям наблюдать становится скучно. Так, Ирину Пингвинову назвали скучной и не имеющей "изюминки", что не идет эфирам на пользу.

Новые участницы выдержали испытательный срок, однако ничем не выделились. С такими людьми, видимо, ведущие вскоре могут и вовсе лишиться работы, ведь их задачей является помогать строить отношения парам в Периметре, однако построить отношения с такими девушками вряд ли кто-то захочет.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:27

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