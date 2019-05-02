Бывший специалист NASA рассказала об опасности черной дыры рядом с Землей
Бывший специалист NASA Луиза Риофрио рассказала о потенциальной опасности черной дыры, находящейся рядом с Землей. По ее мнению, в центре планеты может находиться подобный крошечный космический объект, поэтому людям не стоит бояться появления еще одного.
Луиза Риофрио недавно заявляла о том, что скорость света начала замедляться, но так и не смогла привести доказательства своей теории. В этот раз бывший специалист NASA рассказала, что Земля сформировалась вокруг крошечной черной дыры так же, как жемчужина появляется вокруг песчинки. Именно с помощью подобной теории ученый предпочитает объяснять уже привычные для науки вещи – землетрясения, цунами, извержения магмы и вулканов и даже магнитное поле планеты.
Бывший работник NASA отмечает, что многие люди очень боятся того, что рядом с Землей появится черная дыра, способная уничтожить не только ближайшие космические тела, но и всю Солнечную систему. Эксперт уверена: жителям планеты не стоит бояться такого сценария, так как подобные ситуации только ускорят изучение наукой данных вопросов, передает издание «ПолитРоссия».
По мнению Луизы Риофрио, в будущем человечество получит ответы на множество вопросов. Сначала наука узнает принципы строения и работы черных дыр, а потом достаточно быстро найдет способ их использования с целью получения бесконечной энергии, уверена бывший ученый NASA.
Луиза Риофрио недавно заявляла о том, что скорость света начала замедляться, но так и не смогла привести доказательства своей теории. В этот раз бывший специалист NASA рассказала, что Земля сформировалась вокруг крошечной черной дыры так же, как жемчужина появляется вокруг песчинки. Именно с помощью подобной теории ученый предпочитает объяснять уже привычные для науки вещи – землетрясения, цунами, извержения магмы и вулканов и даже магнитное поле планеты.
Бывший работник NASA отмечает, что многие люди очень боятся того, что рядом с Землей появится черная дыра, способная уничтожить не только ближайшие космические тела, но и всю Солнечную систему. Эксперт уверена: жителям планеты не стоит бояться такого сценария, так как подобные ситуации только ускорят изучение наукой данных вопросов, передает издание «ПолитРоссия».
По мнению Луизы Риофрио, в будущем человечество получит ответы на множество вопросов. Сначала наука узнает принципы строения и работы черных дыр, а потом достаточно быстро найдет способ их использования с целью получения бесконечной энергии, уверена бывший ученый NASA.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:31