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Мирослава Дума впервые показала лицо старшего сына Гоши

Российская журналистка и фэшн-дива Мирослава Дума опубликовала на странице в Instagram совместный снимок со страшим сыном Гошей. Это первый случай, когда звезда показала лицо 9-летнего ребенка общественности.
Мирослава Дума впервые показала лицо старшего сына Гоши

Мирослава Дума на странице в Instagram разместила снимок и заявила, что воссоединилась с любовью всей своей жизни. Именно так журналистка описала встречу со старшим сыном Гошей. На фото знаменитость запечатлена в желтом худи, расписанном бисером, и черных очках. Звезда впервые продемонстрировала общественности лицо 9-летнего наследника, ведь до этого она тщательно скрывала его от посторонних глаз. Пока неизвестно, почему фэшн-дива приняла такое решение и изменила свои принципы.

Поклонники Мирославы Думы предположили, что Гоша уже достаточно подрос, и поэтому его звездная мать посчитала, что скрывать его лицо больше нет никакой необходимости. Подобный совместный снимок звезды со своим старшим сыном вызвал активное обсуждение под публикацией в Instagram. Подписчики уверены, что ребенок журналистки очень сильно похож на мать, поэтому у знаменитости есть серьезный повод для гордости. Они пожелали звезде и ее близким счастья и здоровья.

Напомним, 34-летняя Мирослава Дума уже 14 лет состоит в браке с Алексеем Михеевым. Сейчас звездная пара воспитывает троих детей: 9-летнего сына Гошу и двух дочерей – 5-летнюю Анну и 2-летнюю Диану.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:06

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