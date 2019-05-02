Ксения Бородина: «Надо расставаться, если понимаешь, что не проведешь с человеком всю жизнь»
Ксения Бородина за 15 лет, проведенных на проекте "Дом-2" в качестве телеведущей поняла, как возможно решить проблемы в отношениях. Звезда подчеркивает: если нет уверенности, что с партнером хочется провести всю жизнь, нужно расставаться.
За 15 лет Ксения Бородина выделила для себя несколько советов, которые, безусловно помогут партнерам наладить взаимоотношения. Звезда согласна, что "Дом-2" часто критикуют, однако именно реалити-шоу многим парам помогло построить крепкие семьи, добиться взаимопонимания. По мнению Ксении Бородиной, ошибки в парах встречаются довольно часто одни и те же: женщины хотят любви, и чтобы они эту любовь ощущали, мужчины - уважения, забывая о романтике и нежности. Женщины часто "пилят" мужчин, тогда как представители сильного пола их не слышат.
За 15 лет, рассказала телеведущая, встречались те, кто долго строил отношения, но до свадьбы дело так и не дошло. Время затем показало. что такой исход событий был к лучшему. Но есть и те, кто живет счастливо и за Периметром. К примеру, Сергей и Дарья Пынзари, Оля и Илья Гажиенко, Юля и Тигран Салибековы.
Свои отношения с супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина оберегает от третьих лиц, решая все проблемы в семейном кругу. Супруги воспитывают двоих дочерей, смогли построить крепкие и счастливые отношения. В интервью звезда призналась, что гордится своим участием в проекте "Дом-2", так как помогает людям найти свою вторую половинку. Ребенком, подчеркивает телеведущая, удержать партнера невозможно, а потому заводить детей нужно осознанно, понимая, что именно ждет родителей впереди.
За 15 лет Ксения Бородина выделила для себя несколько советов, которые, безусловно помогут партнерам наладить взаимоотношения. Звезда согласна, что "Дом-2" часто критикуют, однако именно реалити-шоу многим парам помогло построить крепкие семьи, добиться взаимопонимания. По мнению Ксении Бородиной, ошибки в парах встречаются довольно часто одни и те же: женщины хотят любви, и чтобы они эту любовь ощущали, мужчины - уважения, забывая о романтике и нежности. Женщины часто "пилят" мужчин, тогда как представители сильного пола их не слышат.
За 15 лет, рассказала телеведущая, встречались те, кто долго строил отношения, но до свадьбы дело так и не дошло. Время затем показало. что такой исход событий был к лучшему. Но есть и те, кто живет счастливо и за Периметром. К примеру, Сергей и Дарья Пынзари, Оля и Илья Гажиенко, Юля и Тигран Салибековы.
Свои отношения с супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина оберегает от третьих лиц, решая все проблемы в семейном кругу. Супруги воспитывают двоих дочерей, смогли построить крепкие и счастливые отношения. В интервью звезда призналась, что гордится своим участием в проекте "Дом-2", так как помогает людям найти свою вторую половинку. Ребенком, подчеркивает телеведущая, удержать партнера невозможно, а потому заводить детей нужно осознанно, понимая, что именно ждет родителей впереди.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:52