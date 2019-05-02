Ксения Бородина: «Надо расставаться, если понимаешь, что не проведешь с человеком всю жизнь»

За 15 лет Ксения Бородина выделила для себя несколько советов, которые, безусловно помогут партнерам наладить взаимоотношения. Звезда согласна, что "Дом-2" часто критикуют, однако именно реалити-шоу многим парам помогло построить крепкие семьи, добиться взаимопонимания. По мнению Ксении Бородиной, ошибки в парах встречаются довольно часто одни и те же: женщины хотят любви, и чтобы они эту любовь ощущали, мужчины - уважения, забывая о романтике и нежности. Женщины часто "пилят" мужчин, тогда как представители сильного пола их не слышат.За 15 лет, рассказала телеведущая, встречались те, кто долго строил отношения, но до свадьбы дело так и не дошло. Время затем показало. что такой исход событий был к лучшему. Но есть и те, кто живет счастливо и за Периметром. К примеру, Сергей и Дарья Пынзари, Оля и Илья Гажиенко, Юля и Тигран Салибековы.Свои отношения с супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина оберегает от третьих лиц, решая все проблемы в семейном кругу. Супруги воспитывают двоих дочерей, смогли построить крепкие и счастливые отношения. В интервью звезда призналась, что гордится своим участием в проекте "Дом-2", так как помогает людям найти свою вторую половинку. Ребенком, подчеркивает телеведущая, удержать партнера невозможно, а потому заводить детей нужно осознанно, понимая, что именно ждет родителей впереди.