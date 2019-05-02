АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ксения Бородина: «Надо расставаться, если понимаешь, что не проведешь с человеком всю жизнь»

Ксения Бородина за 15 лет, проведенных на проекте "Дом-2" в качестве телеведущей поняла, как возможно решить проблемы в отношениях. Звезда подчеркивает: если нет уверенности, что с партнером хочется провести всю жизнь, нужно расставаться.
Ксения Бородина: «Надо расставаться, если понимаешь, что не проведешь с человеком всю жизнь»

За 15 лет Ксения Бородина выделила для себя несколько советов, которые, безусловно помогут партнерам наладить взаимоотношения. Звезда согласна, что "Дом-2" часто критикуют, однако именно реалити-шоу многим парам помогло построить крепкие семьи, добиться взаимопонимания. По мнению Ксении Бородиной, ошибки в парах встречаются довольно часто одни и те же: женщины хотят любви, и чтобы они эту любовь ощущали, мужчины - уважения, забывая о романтике и нежности. Женщины часто "пилят" мужчин, тогда как представители сильного пола их не слышат.

За 15 лет, рассказала телеведущая, встречались те, кто долго строил отношения, но до свадьбы дело так и не дошло. Время затем показало. что такой исход событий был к лучшему. Но есть и те, кто живет счастливо и за Периметром. К примеру, Сергей и Дарья Пынзари, Оля и Илья Гажиенко, Юля и Тигран Салибековы.

Свои отношения с супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина оберегает от третьих лиц, решая все проблемы в семейном кругу. Супруги воспитывают двоих дочерей, смогли построить крепкие и счастливые отношения. В интервью звезда призналась, что гордится своим участием в проекте "Дом-2", так как помогает людям найти свою вторую половинку. Ребенком, подчеркивает телеведущая, удержать партнера невозможно, а потому заводить детей нужно осознанно, понимая, что именно ждет родителей впереди.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мирослава Дума впервые показала лицо
Медики рассказали, как сохранить
"Это великолепно": Анна Седокова
Ксения Бородина: «Надо расставаться,
Ученые: Близкая к Земле черная
Старшую дочь Анджелины Джоли и Брэда
Длинный отпуск может предотвратить
Новый император Японии Нарухито получит
Надежда Мейхер-Грановская предстала на
Дискретные видеокарты Intel Xe получат
Анфиса Чехова продемонстрировала позу
Ученые обнаружили воду на астероиде
Стилисты раскритиковали Лолиту
Диетологи: Мед не является полезной
Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал
Ученые обнаружили новый вид креветок в
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер
Росгвардия не советует людям размещать
Глафира Тарханова коротко подстриглась
Диетологи назвали веские причины для
Анна Семенович и Анастасия Макеева
В Москве врачи предлагают лечение
Иосиф Пригожин призвал прекратить
Ученые: Одинокие люди более подвержены
Billboard опубликовал имена лучших
Google добавила функцию автоматического
Евгений Петросян улетел отдыхать от
Ученые из России выяснили, что столица
Ольга Кабо рассказала фанатам о своем
В Германии заметили во время
Просмотреть все новости