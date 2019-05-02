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Надежда Мейхер-Грановская предстала на фото с глубоким декольте

Певица Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в сети Instagram снимок, для которого позирует с глубоким декольте. Публика оценила пышные формы бывшей солистки группы “ВИА-Гра”.
Надежда Мейхер-Грановская предстала на фото с глубоким декольте

На опубликованном снимке певица позирует на фоне картины, а также показывает откровенное декольте. Поклонники заметили, что в свои 37 лет артистка может похвастаться соблазнительной фигурой и пышным бюстом. В комментариях фанаты отметили, что кожаный чокер на шее выгодно подчеркивает грудь звезды. Также фолловеры оценили отсутствие макияжа, назвав лицо Мейхер-Грановской ухоженным и достаточно молодым. Певица сопроводила публикацию цитатой на французском языке. В комментариях под записью многочисленные подписчики оставили массу комплиментов и назвали образ сексуальным.

На своей странице в Instagram Надежда Мейхер-Грановская часто публикует личные снимки и демонстрирует поклонникам привлекательную фигуру. Под последней записью уже более 7,8 тысячи фолловеров отставили отметку “мне нравится”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:18

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