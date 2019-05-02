Надежда Мейхер-Грановская предстала на фото с глубоким декольте

На опубликованном снимке певица позирует на фоне картины, а также показывает откровенное декольте. Поклонники заметили, что в свои 37 лет артистка может похвастаться соблазнительной фигурой и пышным бюстом. В комментариях фанаты отметили, что кожаный чокер на шее выгодно подчеркивает грудь звезды. Также фолловеры оценили отсутствие макияжа, назвав лицо Мейхер-Грановской ухоженным и достаточно молодым. Певица сопроводила публикацию цитатой на французском языке. В комментариях под записью многочисленные подписчики оставили массу комплиментов и назвали образ сексуальным.На своей странице в Instagram Надежда Мейхер-Грановская часто публикует личные снимки и демонстрирует поклонникам привлекательную фигуру. Под последней записью уже более 7,8 тысячи фолловеров отставили отметку “мне нравится”.