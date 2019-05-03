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Эксперты соствили рейтинг самых доступных новых хэтчбеков на рынке России

Автоэксперты назвали наиболее доступные на российском рынке хэтчбеки, которые появились в продаже сравнительно недавно. Одним из бестселлеров в России является отечественный автомобиль LADA Granta.
Эксперты соствили рейтинг самых доступных новых хэтчбеков на рынке России

Проанализировав российский рынок в сегменте С, эксперты обнаружили пять наиболее популярных новинок. Первое место определили LADA Granta со стартовой ценой в 451 тысячу рублей. Автомобиль в базовой комплектации оснащен 1,6-литровым мотором на 87 л.с. и механической коробкой передач. На втором месте оказалась модель Datsun mi-DO, имеющая ценник выше 500 тысяч рублей. На третьей строчке расположился Renault Sandero по цене от 554 тысяч рублей.

В пятерку лидеров также включены LADA XRay со стартовой ценой в 609 тысяч рублей. По сравнению с остальными моделями данный хэтчбек имеет самый мощный двигатель в 106 л.с. Корейская модель KIA Picanto замыкает рейтинг. Стоимость модели начинается от 670 тысяч рублей за базовую комплектацию. Популярной также остается KIA Rio X-Line, однако данная модель не попала в рейтинг из-за своей цены в 860 тысяч рублей за базовую комплектацию.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:27

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