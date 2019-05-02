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Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019

Известный певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на Евровидении-2019. Перед поездкой на конкурс он сдал кровь, что является обязательным условием для всех участников.
Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019

Как пояснил артист, это сделано для того, чтобы провести анализ национальностей, к которым принадлежит участник конкурса. По мнению Лазарева, это покажет целостность всех конкурсантов и послужит толчком к объединению. Певец полностью поддерживает эту инициативу.

Все участники сдали кровь и подписали соглашение на публикацию результатов анализов проверки. Одним из спонсоров данного проекта является фирма, занимающаяся подобными исследованиями. Предположительно, именно они проводят анализ крови конкурсантов.

Евровидение-2019 начнется 14 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит на конкурсе с песней «Scream». Это вторая попытка певца выиграть музыкальное состязание. Первый раз он стал участником в 2016 году и занял тогда третье место.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:36

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