Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019
Известный певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на Евровидении-2019. Перед поездкой на конкурс он сдал кровь, что является обязательным условием для всех участников.
Как пояснил артист, это сделано для того, чтобы провести анализ национальностей, к которым принадлежит участник конкурса. По мнению Лазарева, это покажет целостность всех конкурсантов и послужит толчком к объединению. Певец полностью поддерживает эту инициативу.
Все участники сдали кровь и подписали соглашение на публикацию результатов анализов проверки. Одним из спонсоров данного проекта является фирма, занимающаяся подобными исследованиями. Предположительно, именно они проводят анализ крови конкурсантов.
Евровидение-2019 начнется 14 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит на конкурсе с песней «Scream». Это вторая попытка певца выиграть музыкальное состязание. Первый раз он стал участником в 2016 году и занял тогда третье место.
Как пояснил артист, это сделано для того, чтобы провести анализ национальностей, к которым принадлежит участник конкурса. По мнению Лазарева, это покажет целостность всех конкурсантов и послужит толчком к объединению. Певец полностью поддерживает эту инициативу.
Все участники сдали кровь и подписали соглашение на публикацию результатов анализов проверки. Одним из спонсоров данного проекта является фирма, занимающаяся подобными исследованиями. Предположительно, именно они проводят анализ крови конкурсантов.
Евровидение-2019 начнется 14 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит на конкурсе с песней «Scream». Это вторая попытка певца выиграть музыкальное состязание. Первый раз он стал участником в 2016 году и занял тогда третье место.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:36