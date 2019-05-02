Сергей Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением-2019

Как пояснил артист, это сделано для того, чтобы провести анализ национальностей, к которым принадлежит участник конкурса. По мнению Лазарева, это покажет целостность всех конкурсантов и послужит толчком к объединению. Певец полностью поддерживает эту инициативу.Все участники сдали кровь и подписали соглашение на публикацию результатов анализов проверки. Одним из спонсоров данного проекта является фирма, занимающаяся подобными исследованиями. Предположительно, именно они проводят анализ крови конкурсантов.Евровидение-2019 начнется 14 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев выступит на конкурсе с песней «Scream». Это вторая попытка певца выиграть музыкальное состязание. Первый раз он стал участником в 2016 году и занял тогда третье место.