Ученые обнаружили новый вид креветок в «металлических доспехах» на дне Марианской впадины
Ученые обнаружили на дне Марианской впадины ранее неизвестных креветок в «металлических доспехах». Новоиспеченный вид получил название Hirondellea Gigas.
Новый вид был выявлен в ходе изучения дна самого глубокого места в мире. Ранее считалось, что на глубине более 4,5 километра не имеется живых существ, однако находка опровергла эту теорию. Обнаруженные креветки похожи на амфиподы. Выжить под воздействием экстремально большого давления им помогают очень крепкие панцири, которые получили название «металлические доспехи». К наименованию также причастен и химический состав этого панциря. Он создан из геля гидроокиси алюминия.
Как оказалось, эти обитатели Марианской впадины способны выделять ионы алюминия при употреблении пищи, в которой есть отложения.
Новый вид был выявлен в ходе изучения дна самого глубокого места в мире. Ранее считалось, что на глубине более 4,5 километра не имеется живых существ, однако находка опровергла эту теорию. Обнаруженные креветки похожи на амфиподы. Выжить под воздействием экстремально большого давления им помогают очень крепкие панцири, которые получили название «металлические доспехи». К наименованию также причастен и химический состав этого панциря. Он создан из геля гидроокиси алюминия.
Как оказалось, эти обитатели Марианской впадины способны выделять ионы алюминия при употреблении пищи, в которой есть отложения.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:26