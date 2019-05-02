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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж за Джо Джонаса

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж за музыканта Джо Джонаса в Лас-Вегасе. Пара обручилась в часовне, вместе колец они использовали конфеты в их форме, а после мероприятия прыгнули в джакузи прямо в одежде.
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж за Джо Джонаса

Об этом стало известно американским СМИ, хотя Софи Тернер и Джо Джонас явно не хотели, чтобы их свадьба стала достоянием общественности. Обручение состоялось в часовне в Лас-Вегасе после завершения премии Billboard Music Awards 2019. Звезда «Игры престолов» была одета в нежное белое платье, а ее супруг в серый костюм, украшенный цветком. В торжественной церемонии приняли участие два брата жениха – Ник и Кевин.

На тайной свадьбе Софи Тернер и Джо Джонаса можно заметить несколько знаменитых гостей, в том числе известного американского соул-певца Халида. Местные СМИ сообщают, что все «празднование» обошлось молодоженам всего в 600 долларов. Эти деньги они потратили на оплату работы актера в образе Элвиса Пресли, недолгую аренду лимузина и пару конфет в виде обручальных колец. Свою свадьбу звезды завершили также неожиданно, как и начали – они прямо в одежде прыгнули в джакузи.

Напомним, слухи о скором браке Софи Тернер и Джо Джонаса ходили еще с осени 2017 года. Тогда звездной паре пророчили большое празднование с десятками голливудских звезд, но все сложилось иначе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:18

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