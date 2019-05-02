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Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний
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Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний

Французские ученые пришли к мнению, что одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний. Авторы исследования предполагают, что новые решения, направленные на одиночество, помогут достичь психического благополучия.
Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний

Согласно новому исследованию сотрудников Университета Версаля в Сен-Квентин-ан-Ивелин, одинокая жизнь приводит к психическим расстройствам независимо от возраста и пола. Ученые заметили, что в последние годы количество одиноких людей увеличилось из-за старения населения, снижения уровня брака и снижения рождаемости. В своем исследовании эксперты сравнили данные 20,5 тысячи человек в возрасте 16-64 лет, проживающих в Англии, которые участвовали в национальных обследованиях психиатрической заболеваемости. Среди доступных факторов жизни добровольцев имелись такие данные, как вес и рост, алкогольная зависимость, употребление наркотиков, социальная поддержка и одиночество.

Распространенность одиноких людей в исследуемых 1993, 2000 и 2007 годах составила 8,8%, 9,8% и 10,7%. Показатели общего психического расстройства составляли 14,1%, 16,3% и 16,4% соответственно. Ученые выявили связь между одинокой жизнью и расстройствами вне зависимости от возраста и пола.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:19

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