Ученые: Одинокие люди более подвержены риску развития психических заболеваний





Согласно новому исследованию сотрудников Университета Версаля в Сен-Квентин-ан-Ивелин, одинокая жизнь приводит к психическим расстройствам независимо от возраста и пола. Ученые заметили, что в последние годы количество одиноких людей увеличилось из-за старения населения, снижения уровня брака и снижения рождаемости. В своем исследовании эксперты сравнили данные 20,5 тысячи человек в возрасте 16-64 лет, проживающих в Англии, которые участвовали в национальных обследованиях психиатрической заболеваемости. Среди доступных факторов жизни добровольцев имелись такие данные, как вес и рост, алкогольная зависимость, употребление наркотиков, социальная поддержка и одиночество.Распространенность одиноких людей в исследуемых 1993, 2000 и 2007 годах составила 8,8%, 9,8% и 10,7%. Показатели общего психического расстройства составляли 14,1%, 16,3% и 16,4% соответственно. Ученые выявили связь между одинокой жизнью и расстройствами вне зависимости от возраста и пола.