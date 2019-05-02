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Росгвардия не советует людям размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия в преддверии майских праздников не советует людям размещать информацию о своем отдыхе и планах в социальных сетях. Это может спровоцировать ограбление квартир и домов, оставленных без присмотра.
Росгвардия не советует людям размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Такое заявление сделал Геннадий Белокопытов, представляющий Росгвардию. По его словам, многие россияне на майские праздники надолго покидают свои квартиры и дома, уезжая отдыхать, что может спровоцировать ограбление, если за жилым помещением никто не присматривает. В случае долгого отсутствия представитель ведомства рекомендует обращаться в частные и государственные службы охраны или просить помощи у родственников и соседей. Во втором случае квартиру нужно проверять два раза в день и совершать в ней «активные действия»: включать телевизор и музыку, открывать шторы и т.д.

Отдельно представитель Росгвардии отметил современную тенденцию сообщать о планах на отдых в социальных сетях. Такие сведения помогают злоумышленникам планировать свои ограбления. Также не стоит забывать про геолокацию на фотографиях, размещаемых в Instagram. Кроме того, людям не советуют публиковать снимки авиа- и железнодорожных билетов.
Росгвардия не советует людям размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Последняя рекомендация от представителя Росгвардии – это вовремя отключать системы безопасности, если они имеются. В России много случаев, когда люди, вернувшись домой, забывают об этом, что приводит к ложным вызовам охранных служб.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:09

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