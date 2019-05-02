Евгений Петросян улетел отдыхать от вранья и фальши

Евгений Петросян выложил новое фото в своем блоге в Instagram. Подписью он взволновал своих подписчиков: «Очередная атака «небылиц в лицах». И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!» - прокомментировал артист свой пост.Подписчики выдвигали самые разные версии: «Неужели с журналюгами не получается бороться?», «Да уж, Степаненко - токсичная мадам», «Врут, что затопил квартиру соседей, хотя он там не живет». Многие делали комплименты стилю артиста, удивляясь, как ему удается следить за молодежными тенденциями. На фото видно, что несмотря на возраст, юморист так же активно пользуется современными гаджетами.Сам же Евгений Петросян на комментарии не отвечал. Поклонники предположили, что он улетел на майские праздники за рубеж, как многие его коллеги.