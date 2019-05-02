Диетологи назвали веские причины для употребления картофеля





Картофель полезен для сердца, поскольку нормализует количество калия в организме. При дефиците данного микроэлемента может возникнуть нагрузка на сердце и увеличиться риск повреждений миокарда. Калий способствует выведению из организма лишней жидкости, что защищает от заболеваний почек и отечности. Однако в картофеле меньше витамина C, чем в цитрусовых, но человек может получить суточную норму данного микроэлемента из 400 грамм продукта. Наибольшее количество витаминов хранится в молодом картофеле.Этот продукт является источником аминокислот, которые участвуют в строительстве белков человеческого тела. Эксперты отмечают, что в рационе вегетарианцев картофель должен обязательно присутствовать. Без вреда для фигуры картофель следует есть вареным без жиров и соли, а также в умеренном количестве.