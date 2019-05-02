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Ольга Кабо рассказала фанатам о своем случайном знакомстве с семьей Стаса Михайлова

Актриса российского театра и кино Ольга Кабо рассказала фанатам о том, как она «случайно» познакомилась с семьей Стаса Михайлова. Встреча знаменитостей состоялась благодаря их детям, учащимся в одной подготовительной группе.

Ольга Кабо рассказала фанатам о своем случайном знакомстве с семьей Стаса Михайлова

В аккаунте Ольги Кабо в Instagram появился новый пост, где артистка призналась, что недавно побывала на юбилейном концерте Стаса Михайлова в Кремлевском дворце. По словам знаменитости, на выступлении она оказалась совершенно неожиданно, а с семьей «покорителя дамских сердец» познакомилась случайно.

Дети Михайлова и Кабо учатся в одном подготовительном учреждении, а осенью вместе пойдут в школу. Актриса отметила, что однажды привела своего сына Виктора на домашний детский праздник и обнаружила, что пришла в гости к популярному исполнителю. «Так и подружились!» - рассказала артистка. Ольга Кабо поделилась впечатлениями от «сольника» коллеги: «Зал был полон, женщины в восторге!». Зрители подпевали следом за кумиром, зная наизусть все его хиты.

Звезда поздравила Стаса Михайлова с днем рождения, поблагодарив за приглашение на концерт. Она назвала семью артиста «теплой», а дочерей певца «необыкновенно красивыми».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:01

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